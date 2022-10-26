РЭО: Импортозамещение снизило стоимость мусорного завода в Магаданской области

«В июне на полях XXV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) мы с Сергеем Константиновичем подписали прямое соглашение о финансировании концессионного соглашения между Магаданской областью и ООО „Магаданская экологическая концессия“. В рамках договоренности в регионе появится объект мощностью 55 тысяч тонн в год. Это первый концессионный проект, который планируется профинансировать за счет средств, полученных от размещения облигаций РЭО на бирже», — отметил Денис Буцаев.