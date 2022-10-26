РЭО: Импортозамещение снизило стоимость мусорного завода в Магаданской области

В ходе встречи стороны отметили, что благодаря оптимизации технологических решений и использованию отечественного оборудования, первоначальную цену строительства объекта удалось с 5,7 млрд рублей на 25%. Об этом пишет atas.info.
«В июне на полях XXV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) мы с Сергеем Константиновичем подписали прямое соглашение о финансировании концессионного соглашения между Магаданской областью и ООО „Магаданская экологическая концессия“. В рамках договоренности в регионе появится объект мощностью 55 тысяч тонн в год. Это первый концессионный проект, который планируется профинансировать за счет средств, полученных от размещения облигаций РЭО на бирже», — отметил Денис Буцаев.
Приступить к строительству концессионер уже сможет в нынешнем году. Об этом рассказал заместитель генерального директора по инвестиционному развитию Российского экологического оператора Сергей Королев. Он добавил, что в конце октября будет готова экспертиза и станет известна точная стоимость проекта.
Комплекс обеспечит обработку и утилизацию более 80% отходов, образующихся на территории региона. Его ежегодная мощность составит 55 тыс. тонн отходов, включая утилизацию более 37 тыс. тонн. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на конец 2024 года.