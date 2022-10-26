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Posted 26 октября 2022,, 18:05

Published 26 октября 2022,, 18:05

Modified Сегодня, 20:27

Updated Сегодня, 20:27

Педиатр Минздрава дала советы по безопасному купанию малышей в ванне

26 октября 2022, 18:05
Родителям не следует пользоваться специальными кругами, купая младенцев в ванне, и набирать ее до краев.

Об этом NEWS.ru рассказала главный внештатный педиатр Минздрава Мособласти Нисо Одинаева. Она подчеркнула: играя в таком круге, ребенок хаотично двигается, отталкивается ногами от дна и в итоге, перевернувшись, может уйти под воду. Купание в круге также способно травмировать шейный отдел. 

 

Одинаева подчеркнула: шейный отдел скелета сильное изгибается, когда малыш плавает на животе. У новорожденных — очень хрупкая шея, а из-за круга весь вес ребенка ложится на нее, что способно вызывать травмы.

 

«Не оставляйте ребенка без внимания одного. Ни на секунду. Малыши любят играть в воде, тем более при наличии интересных игрушек. Они красивые, плавают и небольшие по размеру. Важно следить, чтобы они не попали в рот и не перекрыли дыхательные пути ребенка. Также не забудьте убрать стеклянные предметы и все, что может разбиться и рассыпать вокруг опасные осколки», — посоветовала Одинаева. 

 

В числе других рекомендаций — застилать дно ванной противоскользящим ковриком, чтобы ребенок не упал. Стоит помнить: дети должны сидеть в ванне по грудь. Важно также контролировать температуру воды и не путать купание с закаливанием.

#Общество#Марина Колодкина
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