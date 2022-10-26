Педиатр Минздрава дала советы по безопасному купанию малышей в ванне

«Не оставляйте ребенка без внимания одного. Ни на секунду. Малыши любят играть в воде, тем более при наличии интересных игрушек. Они красивые, плавают и небольшие по размеру. Важно следить, чтобы они не попали в рот и не перекрыли дыхательные пути ребенка. Также не забудьте убрать стеклянные предметы и все, что может разбиться и рассыпать вокруг опасные осколки», — посоветовала Одинаева.