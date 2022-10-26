Наблюдательный совет РЭО утвердил политику зеленого финансирования

В приложении к политике компании зафиксированы соответствующие принципы ESG-стандарта, которые предусматривают, что компании-участники должны разработать и реализовывать стратегические документы, определяющие направления устойчивого развития. Кроме выполнения показателей по нацпроекту «Экология», а также неукоснительного соблюдения всех необходимых требований к экономическому и социальному менеджменту у соискателей на зеленое финансирование со стороны РЭО должны быть детально исследованы актуальные подходы в части расчетов выбросов парниковых газов, а также мероприятий по их снижению.