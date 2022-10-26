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Наблюдательный совет РЭО утвердил политику зеленого финансирования

26 октября 19:12
Фото: pxhere.com
Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» (ППК «РЭО») намерена продолжить финансирование проектов по строительству объектов обращения с отходами и объектов по переработке вторичных материальных ресурсов (ВМР).

Привлечение средств будет организовано за счет размещения облигаций ППК «РЭО» на Московской бирже в рамках облигационной программы на 100 миллиардов рублей со сроком обращения до 12 лет. Об этом стало известно из решения наблюдательного совета РЭО, принятого в октябре прошлого года, пишет издание vedomosti.ru.

Отмечается, что компания уже утвердила политику зеленого финансирования проектов в сфере обращения с мусором и вторичными материальными ресурсами. Те организации, которые будут соответствовать системе критериев, смогут в приоритетном порядке рассчитывать на средства, полученные за счет выпуска зеленых облигаций РЭО, а также на меры господдержки, пояснил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

«Политика зеленого финансирования — это комплексное решение по трансформации компаний в сфере обращения с отходами и вторичными материальными ресурсами через различные инструменты зеленого финансирования и поддержки со стороны РЭО. Оператор будет отдавать приоритет в поддержке таким проектам и компаниям в отрасли, которые следуют принципам ответственного ведения бизнеса, умеют управлять долгосрочными рисками и ведут свою деятельность прозрачно в отношении всех заинтересованных сторон, а не только собственников компаний», — проинформировал глава РЭО.

В приложении к политике компании зафиксированы соответствующие принципы ESG-стандарта, которые предусматривают, что компании-участники должны разработать и реализовывать стратегические документы, определяющие направления устойчивого развития. Кроме выполнения показателей по нацпроекту «Экология», а также неукоснительного соблюдения всех необходимых требований к экономическому и социальному менеджменту у соискателей на зеленое финансирование со стороны РЭО должны быть детально исследованы актуальные подходы в части расчетов выбросов парниковых газов, а также мероприятий по их снижению.

При внедрении стандарта социально-экологических приоритетов РЭО предлагает компаниям отрасли присоединиться к Декларации устойчивого развития, которая является частью политики зеленого финансирования и закрепляет фундаментальные подходы к ведению ответственной деятельности в сфере обращения с отходами и ВМР.

#Новости#Марина Колодкина#Общество
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