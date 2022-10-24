mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Работа юной жительницы Стерлитамака украсит экспозицию Третьяковской галереи

24 октября 05:28
Фото: МТС
Компания МТС подвела итоги федерального этапа творческого конкурса «Третьяковская галерея-online», проводимого в рамках всероссийского благотворительного проекта «Поколение М».

Работа пятнадцатилетней художницы из Стерлитамака войдет в цифровую ботаническую библиотеку, которая будет представлен на всероссийской акции «Ночь искусств» в Третьяковской галерее в Москве.

В рамках конкурса «Третьяковская галерея-online» участники со всей России в возрасте от 11 до 18 лет состязались в ботаническом конкурсе. Чтобы побороться за победу, предлагалось подготовить эскиз рисунка растения своего региона и загрузить фото или скан на сайт «Поколения М». Пятнадцатилетняя жительница Стерлитамака Радмила Вильданова изобразила синеголовник, или «синий чертополох», который широко распространен в Башкирии, и стала одной из победительниц федерального проекта МТС.

Всего победителями конкурса «Третьяковская галерея-online» стали 17 ребят их 16 регионов России. Работы талантливых школьников войдут в ботаническую библиотеку, которая в мультимедийном формате будет представлена к ежегодной Всероссийской акции «Ночь искусств» в Третьяковской галерее 4 ноября.

«Ежегодно школьники Башкортостана завоевывают призовые места в проекте «Поколение М». Надеюсь, что победа Радмилы вдохновит других ребят республики на участие в наших конкурсах, потому что это действительно работающая платформа для творческого раскрытия подрастающего поколения. С помощью современных интернет-технологий и нестандартных инструментов мы ищем одаренных ребят, которые смогут проявить себя на общероссийском уровне и получить старт в большой творческой карьере. Для нас важно, чтобы дети и подростки республики получали эти возможности, независимо от того, где они живут: в городе или сельской местности», — отметил директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.

Фото: МТС

«Про конкурс я узнала от своего преподавателя в художественной школе и решила поучаствовать. Конечно, мне очень хотелось победить, потому что даже не каждый взрослый художник может попасть со своей работой в Третьяковскую галерею. Я очень люблю творить и создавать что-то интересное, планирую свою жизнь связать с творчеством, и победа в проекте МТС меня невероятно вдохновила», — поделилась эмоциями победительница «Поколения М» Радмила Вильданова.

Совместный конкурс МТС и Третьяковской галереи проходил на сайте «Поколение М». Для участия необходимо было создать один или несколько рисунков цветов, трав и других растений, которые можно встретить на территории России, и загрузить фото или скан работы на сайт «Поколения М». Чтобы получить более полное представление о жанре ботанической иллюстрации, юные живописцы обучались художественному мастерству с помощью размещенных на сайте «Поколения М» видеоуроков.

О проекте «Поколение М»

«Поколение М» – комплексная благотворительная программа, инициированная и реализуемая компанией МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями, при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Проект объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов России и благотворительную механику. На основной онлайн-площадке проекта — pokolenie.mts.ru — дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям. В творческую группу «Поколения М» входят более 250 признанных мастеров: педагоги Третьяковской галереи и ГИТИСа, певица Полина Гагарина, модельеры Игорь Гуляев и Юлия Далакян, режиссеры Владимир Грамматиков и Александр Адабашьян, студия «Непоседы» и другие. За время проекта победителями конкурсов «Поколение М» стали более 700 детей из 69 регионов страны. Участники проекта получают широкие творческие возможности: от стажировок в крупнейших компаниях страны до выхода на большую сцену вместе со звездами, выставок собственных работ в Третьяковской галерее и поступления в творческие вузы. Все активности в группах и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в деньги и переводит их на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» собрано более 22 миллионов рублей, которые направлены на лечение 69 детей.

Материалы по теме
Гигабитный интернет МТС стал доступен 50 тысячам жителей БашкирииBig Data МТС определила места для открытия новых точек ресторана доставки в УфеМТС прокачала скорость в «Башкирской Швейцарии»
#Новости#МТС#Татьяна Майорова,#Культура
Подпишитесь
Фоторепортаж. Уфа снежная: как столица Башкирии встретила первый день зимы
Сегодня, 15:52
Ветеран Афганистана раскрыл, в чем на самом деле нуждаются участники СВО из Башкирии
Сегодня, 11:18
Больше бумаг, меньше забав: в Башкирии будет меньше детских горок из-за нового закона
Сегодня, 10:00
СМИ: в Башкирии парень покончил с собой из-за отказа взять его добровольцем на СВО
Сегодня, 06:49
«Один сын на СВО, другой в коме. Как дальше жить?»: как уфимка борется за своих детей
29 ноября 11:05
Врач из Уфы развеял главные страхи перед лазерной коррекцией зрения
30 ноября 10:00