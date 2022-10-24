Работа юной жительницы Стерлитамака украсит экспозицию Третьяковской галереи

Работа пятнадцатилетней художницы из Стерлитамака войдет в цифровую ботаническую библиотеку, которая будет представлен на всероссийской акции «Ночь искусств» в Третьяковской галерее в Москве.
В рамках конкурса «Третьяковская галерея-online» участники со всей России в возрасте от 11 до 18 лет состязались в ботаническом конкурсе. Чтобы побороться за победу, предлагалось подготовить эскиз рисунка растения своего региона и загрузить фото или скан на сайт «Поколения М». Пятнадцатилетняя жительница Стерлитамака Радмила Вильданова изобразила синеголовник, или «синий чертополох», который широко распространен в Башкирии, и стала одной из победительниц федерального проекта МТС.
Всего победителями конкурса «Третьяковская галерея-online» стали 17 ребят их 16 регионов России. Работы талантливых школьников войдут в ботаническую библиотеку, которая в мультимедийном формате будет представлена к ежегодной Всероссийской акции «Ночь искусств» в Третьяковской галерее 4 ноября.
«Ежегодно школьники Башкортостана завоевывают призовые места в проекте «Поколение М». Надеюсь, что победа Радмилы вдохновит других ребят республики на участие в наших конкурсах, потому что это действительно работающая платформа для творческого раскрытия подрастающего поколения. С помощью современных интернет-технологий и нестандартных инструментов мы ищем одаренных ребят, которые смогут проявить себя на общероссийском уровне и получить старт в большой творческой карьере. Для нас важно, чтобы дети и подростки республики получали эти возможности, независимо от того, где они живут: в городе или сельской местности», — отметил директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.
«Про конкурс я узнала от своего преподавателя в художественной школе и решила поучаствовать. Конечно, мне очень хотелось победить, потому что даже не каждый взрослый художник может попасть со своей работой в Третьяковскую галерею. Я очень люблю творить и создавать что-то интересное, планирую свою жизнь связать с творчеством, и победа в проекте МТС меня невероятно вдохновила», — поделилась эмоциями победительница «Поколения М» Радмила Вильданова.
Совместный конкурс МТС и Третьяковской галереи проходил на сайте «Поколение М». Для участия необходимо было создать один или несколько рисунков цветов, трав и других растений, которые можно встретить на территории России, и загрузить фото или скан работы на сайт «Поколения М». Чтобы получить более полное представление о жанре ботанической иллюстрации, юные живописцы обучались художественному мастерству с помощью размещенных на сайте «Поколения М» видеоуроков.
О проекте «Поколение М»
«Поколение М» – комплексная благотворительная программа, инициированная и реализуемая компанией МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями, при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
Проект объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов России и благотворительную механику. На основной онлайн-площадке проекта — pokolenie.mts.ru — дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям. В творческую группу «Поколения М» входят более 250 признанных мастеров: педагоги Третьяковской галереи и ГИТИСа, певица Полина Гагарина, модельеры Игорь Гуляев и Юлия Далакян, режиссеры Владимир Грамматиков и Александр Адабашьян, студия «Непоседы» и другие. За время проекта победителями конкурсов «Поколение М» стали более 700 детей из 69 регионов страны. Участники проекта получают широкие творческие возможности: от стажировок в крупнейших компаниях страны до выхода на большую сцену вместе со звездами, выставок собственных работ в Третьяковской галерее и поступления в творческие вузы. Все активности в группах и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в деньги и переводит их на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» собрано более 22 миллионов рублей, которые направлены на лечение 69 детей.