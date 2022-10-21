Задержаны подозреваемые в убийстве 27-летней давности в Башкирии

Задержаны трое подозреваемых были в Ростовской и Московской областях. Как сообщает пресс-служба СК Башкирии, их подозревают в разбойном нападении и убийстве супружеской пары, а также посягательстве на жизнь милиционеров, которые приехали на вызов в день трагедии 27 лет назад.
Так, в январе 1995 года в Салавате злоумышленники, предварительно вооружившись, проникли в квартиру супружеской пары и потребовали у них деньги. Сообщается, что муж на тот момент являлся директором коммерческой фирмы.
Далее, по вызову соседей в квартиру прибыл наряд вневедомственной охраны. Однако злоумышленники решили застрелить мужа с женой, а после открыли огонь по правоохранителям, один из которых получил ранение в руку. Тогда нападавшим удалось скрыться. К слову, установить их личность причастных к нападению ранее судимых граждан следователи и криминалисты совместно с сотрудниками уголовного розыска смогли в 2022 году. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.