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За неделю в Башкирии подорожали помидоры, яйца и капуста

21 октября 06:41
Фото: 1MI
Башстат сравнил цены на товары за 10 и 17 октября.

За неделю в Башкирии, по данным Башстата, цена на свежую капусту поднялась на 5,9% — до 19,7 рублей за килограмм, на 4,8% или до 65 рублей подорожал десяток яиц, помидоры выросли в цене на 4% — до 86 рублей за килограмм, также подорожали огурцы и бананы на 2,8% и 2,3% соответственно.

Между тем, цены на некоторые товары напротив снизились. Так, макароны подешевели на 3,7% — до 75 рублей, мясные консервы детского питания на 3,4% — до 1001 рубля, мягкие конфеты в шоколаде на 3,3% — сейчас их стоимость составляет 375 рублей, на яблоки и муку цены упали на 3% — до 81 и 45,5 рубля соответственно, полукопченная колбаса тем временем подешевела на 2,9% - до 472 рублей.

#Новости#2#Элина Сайфранова#Общество
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