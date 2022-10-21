За неделю в Башкирии подорожали помидоры, яйца и капуста

Между тем, цены на некоторые товары напротив снизились. Так, макароны подешевели на 3,7% — до 75 рублей, мясные консервы детского питания на 3,4% — до 1001 рубля, мягкие конфеты в шоколаде на 3,3% — сейчас их стоимость составляет 375 рублей, на яблоки и муку цены упали на 3% — до 81 и 45,5 рубля соответственно, полукопченная колбаса тем временем подешевела на 2,9% - до 472 рублей.