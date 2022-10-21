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ВСК: Рынок страхования инвестиционных проектов столкнулся с масштабными вызовами

21 октября 13:20
Фото: Медиахолдинг 1MI
Член совета директоров Страхового Дома ВСК Роман Фролов заявил, что рынок страхования инвестпроектов столкнулся с масштабными вызовами.

Основными из них является отсутствие доступа к западным перестраховочным емкостям и трудности с поиском альтернативных решений на Востоке. Решить проблему возможно смещением фокуса на РНПК, а также созданием Евразийской перестраховочной комиссии.

Издание newsnn.ru пишет, что в сложившейся ситуации эффективными инструментами снижения рисков для участников инвестиционного рынка может стать поиск перестраховочных емкостей на Востоке, которые станут альтернативой западным, а также реализация совместных программ с институтами развития для защиты участников инвестпрограмм. Кроме этого, решением проблемы может стать распределение рисков между определенным объединением страховых компаний в рамках сострахования, выпуск катастрофических бондов, а также формирование альтернативных инструментов защиты. Это может быть самострахование, создание общества взаимного страхования и кэптивных перестраховщиков.

Отмечается, что часто случаются ситуации, когда участники рынка недостаточно оценивают влияние на эффективную реализацию всех стадий инвестпроектов человеческого фактора. Например, уменьшить текучесть кадров и снизить финансовые потери, которые связаны с увольнением сотрудников, поможет внедрение well-being программы для сотрудников.

По словам Фролова, на рынке сложилась сложная ситуация, которая также является вызовом и стимулом для развития инвестиционного рынка, создания новых эффективных инструментов защиты. Однако необходимо помнить, что в достижении инвестиционных проектов одну из главных ролей играет команда. К примеру, в Страховом Доме ВСК в текущем году реализовали крупную программу заботы о сотрудниках, которая включает корпоративные мероприятия, well-being программу, поддержку в сложных жизненных ситуациях. Результатом стал положительный отклик от сотрудников компании и высокие бизнес-итоги с начала года.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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