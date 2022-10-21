ВСК: Рынок страхования инвестиционных проектов столкнулся с масштабными вызовами

По словам Фролова, на рынке сложилась сложная ситуация, которая также является вызовом и стимулом для развития инвестиционного рынка, создания новых эффективных инструментов защиты. Однако необходимо помнить, что в достижении инвестиционных проектов одну из главных ролей играет команда. К примеру, в Страховом Доме ВСК в текущем году реализовали крупную программу заботы о сотрудниках, которая включает корпоративные мероприятия, well-being программу, поддержку в сложных жизненных ситуациях. Результатом стал положительный отклик от сотрудников компании и высокие бизнес-итоги с начала года.