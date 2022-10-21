Валерий Лимаренко: Спорткомплексы строим и в отдалённых районах области

Большую роль в привлечении людей к активному образу жизни играет развитая спортивная инфраструктура. Спортивные объекты возводятся не только в крупных городах островного региона, но и в отдалённых населённых пунктах. Например, как передаёт портал Sakh.online, в селе Ильинском Томаринского района приступили к строительству физкультурно-оздоровительного комплекса, рассчитанного на 144 посещения в день. Он возводится в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни». Спортивный объект станет первым в Ильинском, и актуальность его возведения возросла, в том числе и после ввода в эксплуатацию Сахалинской ГРЭС-2, отметил министр спорта Сахалинской области Артём Подшивалов. К концу следующего года местные жители и сотрудники энергопредприятия смогут заниматься популярными в островном регионе видами спорта - футболом, волейболом, боксом, самбо, настольным теннисом.