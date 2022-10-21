Валерий Лимаренко: Расселение аварийных домов идёт ускоренными темпами

В Сахалинской области успешно реализуется региональная программа «Переселение граждан из аварийного жилого фонда». Она рассчитана на 2021-2026 годы, и за этот период планируется расселить 641 тыс. кв. метров аварийного жилого фонда. В новое жильё переселятся более 28 тысяч человек.
– Расселение аварийных домов в островном регионе идет ускоренными темпами. В этом нас поощряет правительство России. На расселение аварийного жилья Сахалинской области одобрена поддержка из федерального бюджета в размере 11 миллиардов рублей, – подчеркнул губернатор региона Валерий Лимаренко.
В 2022 году в рамках программы запланировано переселить из ветхого жилого фонда площадью 128,4 тыс. кв. метров 5873 человека. В 2023 году намечено расселить 151,7 тыс. кв. метров – новое жильё получат 6539 человек. Так, к примеру, для расселения людей из аварийного фонда в Смирных построят четыре современных дома – три на 60 и один на 40 квартир. Новоселье в них отметят 220 семей. Строительство первых двух домов уже завершается, заселение в них запланировано на июнь 2023 года. Ключи от квартир в остальных домах новосёлы получат в декабре следующего года. Об этом, как передаёт портал Sakh.online, заявил Валерий Лимаренко в ходе недавней прямой линии губернатора с жителями островного региона.
Он также сообщил о возобновлении работ, остановленных по вине недобросовестных застройщиков, на стройплощадке на Парамушире, где будут возведены два многоквартирных дома.
Отметим, по поручению Валерия Лимаренко Сахалинская область досрочно завершила программу расселения жилфонда, признанного аварийным до 1 января 2017 года. Это позволило региону претендовать на дополнительную федеральную поддержку для реализации новой программы расселения. В 2021 году островной регион уже получил на эти цели порядка 2 млрд рублей из бюджета РФ.