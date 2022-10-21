Валерий Лимаренко: Расселение аварийных домов идёт ускоренными темпами

В 2022 году в рамках программы запланировано переселить из ветхого жилого фонда площадью 128,4 тыс. кв. метров 5873 человека. В 2023 году намечено расселить 151,7 тыс. кв. метров – новое жильё получат 6539 человек. Так, к примеру, для расселения людей из аварийного фонда в Смирных построят четыре современных дома – три на 60 и один на 40 квартир. Новоселье в них отметят 220 семей. Строительство первых двух домов уже завершается, заселение в них запланировано на июнь 2023 года. Ключи от квартир в остальных домах новосёлы получат в декабре следующего года. Об этом, как передаёт портал Sakh.online, заявил Валерий Лимаренко в ходе недавней прямой линии губернатора с жителями островного региона.