В Учалах на промпредприятии заменят изношенное оборудование

Флотомашины имеют автоматизированное управление потоками пульпы и расходом воздуха. В зависимости от сорта перерабатываемой руды они могут быть задействованы в разных технологических схемах – как на селективном, так и на совместном извлечении меди и цинка. Всего в главном корпусе обогатительной фабрики функционирует более 60 флотомашин.