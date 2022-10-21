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В Учалах на промпредприятии заменят изношенное оборудование

21 октября 06:15
Фото: ugok.ru
В городе Учалы активно проводятся мероприятия по укреплению промышленной безопасности.

Так, в главном корпусе обогатительной фабрики Учалинского ГОКа производится замена изношенного флотационного оборудования. Согласно утвержденному плану в текущем году предусмотрено введение в эксплуатацию двух пневмомеханических флотомашин. Оборудование предназначено для извлечения ценных компонентов меди и цинка из перерабатываемой руды.

- Рабочие органы агрегатов выполнены из высокомолекулярного полиуретана, на внутренние стенки нанесен защитный слой, что позволит увеличить срок службы оборудования и снизить эксплуатационные затраты, - рассказал и. о. начальника главного корпуса обогатительной фабрики Вадим Ибатуллин.

Флотомашины имеют автоматизированное управление потоками пульпы и расходом воздуха. В зависимости от сорта перерабатываемой руды они могут быть задействованы в разных технологических схемах – как на селективном, так и на совместном извлечении меди и цинка. Всего в главном корпусе обогатительной фабрики функционирует более 60 флотомашин.

Справочно. Флотация – процесс разделения ценных минералов и пустой породы. На Учалинском ГОКе применяется пенный метод флотации, при котором разделение меди и цинка во флотомашинах происходит путем добавления специальных реагентов и подачи воздуха. Зерна ценных минералов «прилипают» к воздушным пузырькам и в виде пены всплывают на поверхность. Полученная пена далее отправляется на фильтрацию и сушку, после чего обогатители получают готовые концентраты с определённым содержанием меди или цинка.

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