В Сибае благоустраивают парк «Терра Зауралье»

В Сибае благоустраивают парк культуры и отдыха имени Мажита Гафури. Как сообщает пресс-служба минЖКХ Башкирии, на данный момент готовы футбольная и баскетбольная площадки со специальным покрытием, на входной пощади установлены навесы со скамейками и качелями, столы для занятий в уличном классе с деревянном настилом, также возле водоема установлены светящиеся шары
Отмечается, что на следующей неделе будет сдана скейт-площадка и сцена. Из оставшихся работ: посадка деревьев, кустарников и многолетних растений. Сдан объект будет в конце октября.
Благоустройство парка осуществляется в рамках реализации проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, а также в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».