В Сибае благоустраивают парк «Терра Зауралье»

В Сибае благоустраивают парк культуры и отдыха имени Мажита Гафури. Как сообщает пресс-служба минЖКХ Башкирии, на данный момент готовы футбольная и баскетбольная площадки со специальным покрытием, на входной пощади установлены навесы со скамейками и качелями, столы для занятий в уличном классе с деревянном настилом, также возле водоема установлены светящиеся шары