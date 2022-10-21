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В Сибае благоустраивают парк «Терра Зауралье»

21 октября 12:32
Фото: пресс-служба минЖКХ
Благоустройство парка осуществляется в рамках Всероссийского конкурса и федерального проекта.

В Сибае благоустраивают парк культуры и отдыха имени Мажита Гафури. Как сообщает пресс-служба минЖКХ Башкирии, на данный момент готовы футбольная и баскетбольная площадки со специальным покрытием, на входной пощади установлены навесы со скамейками и качелями, столы для занятий в уличном классе с деревянном настилом, также возле водоема установлены светящиеся шары

Отмечается, что на следующей неделе будет сдана скейт-площадка и сцена. Из оставшихся работ: посадка деревьев, кустарников и многолетних растений. Сдан объект будет в конце октября.

Благоустройство парка осуществляется в рамках реализации проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, а также в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

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