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В эти выходные на дорогах Башкирии пройдут усиленные профилактические мероприятия

21 октября 09:43
Фото: 1MI
О проведении рейдов сообщил глава ГИБДД республики Владимир Севастьянов

Усиленные профилактические мероприятия ГИБДД стартуют на дорогах республики с сегодняшнего дня и продлятся до конца выходных. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.

Сообщается, что под особым контролем сотрудников ведомства окажутся пути въезда и выезда из городов и райцентров республики. Сотрудники ГИБДД сосредоточатся на выявлении случаев нетрезвого вождения, а также грубых нарушений ПДД.

Основной задачей при проведении рейдов в ведомстве называют предупреждение ДТП с тяжкими последствиями. Отмечается, что в профилактических мероприятиях примет участие практически весь личный состав Госавтоинспекции.

#Новости#1#Азамат Нухов#Политика
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