В эти выходные на дорогах Башкирии пройдут усиленные профилактические мероприятия

Усиленные профилактические мероприятия ГИБДД стартуют на дорогах республики с сегодняшнего дня и продлятся до конца выходных. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.
Сообщается, что под особым контролем сотрудников ведомства окажутся пути въезда и выезда из городов и райцентров республики. Сотрудники ГИБДД сосредоточатся на выявлении случаев нетрезвого вождения, а также грубых нарушений ПДД.
Основной задачей при проведении рейдов в ведомстве называют предупреждение ДТП с тяжкими последствиями. Отмечается, что в профилактических мероприятиях примет участие практически весь личный состав Госавтоинспекции.