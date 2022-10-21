В Башкирии из аварийного жилья переедут 485 человек

Подчеркивается, что всего в республике до конца текущего года в новые квартиры из аварийного жилья переедут более 1000 человек. Кроме того, по совам замминистра строительства Башкирии Артема Ковшова, в 2023 году власти намерены досрочно завершить программу переселения из аварийного жилья, которое было признано таковым до 1 января 2017 года.