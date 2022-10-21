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В Башкирии из аварийного жилья переедут 485 человек

21 октября 10:29
Фото: пресс-служба правительства Башкирии
Переселение граждан из аварийного жилья проводится в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» и национального проекта «Жилье и городская среда».

В Янауле 485 жителей аварийных домов переселят в новые многоквартирные дома. Как сообщает пресс-служба правительства Башкирии, для этого в городе строится пять МКД и расселение будет произведено до конца 2022 года.

Так, в Янаульском районе намерены расселить жителей 25 МКД площадью порядка 8 тысяч кв. метров, которые находятся в Янауле на территории Кармановского и Кисак-Каинского сельсоветов. Между тем, новые дома строятся по улицам Кирзаводская, Южная, а также в 52-м квартале в Янауле.

Подчеркивается, что всего в республике до конца текущего года в новые квартиры из аварийного жилья переедут более 1000 человек. Кроме того, по совам замминистра строительства Башкирии Артема Ковшова, в 2023 году власти намерены досрочно завершить программу переселения из аварийного жилья, которое было признано таковым до 1 января 2017 года.

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