Точная дата завершения частичной мобилизации в Башкирии пока не названа

На брифинге который состоялся сегодня, 21 октября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что пока нет более точной даты завершения в стране частичной мобилизации. В прошлый раз президент говорил о том, что на завершение частичной мобилизации понадобится еще несколько недель, заявление это прозвучало 14 октября. В это же время известно, что в некоторых регионах, например в столице Российской Федерации, частичная мобилизация завершилась.
Отметим, что вчера в Курултае Башкирии ранее анонсированный доклад военного комиссара республики парламентарии заслушали в закрытом режиме. Там военком Блажевич заявил, что республике осталось отправить к местам боевого слаживания порядка 20-30 мобилизованных граждан. Позже спикер Госсобрания Башкирии пояснил по какой причине выступление военкома проходило за закрытыми от прессы дверями, по его словам информация о вопросах связанных с проведением СВО может быть использована врагом, именно поэтому обсуждали данные вопросы в закрытом режиме, для того чтобы обсуждение было максимально содержательным и откровенным.
Стоит напомнить и о том, что в Башкирии начали собирать списки мобилизованных многодетных отцов, об этом изданию рассказала жительница одного из городов республики. Сегодня же, 21 октября, депутат Госдумы от Башкирии, который ранее возглавлял ГИБДД региона, сообщил в своем официальном телеграм-канале о том, что мобилизованных резервистов из Башкирии, у которых трое и более детей до 16 лет, вернут в семьи. Напомним, жены многодетных резервистов призванных в рамках частичной мобилизации массово жаловались властям на то, что их мужей призвали и требовали вернуть отцов домой, ссылаясь на заявление Андрея Картаполова, возглавляющего комитет Госдумы РФ по обороне.