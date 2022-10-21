Точная дата завершения частичной мобилизации в Башкирии пока не названа

Стоит напомнить и о том, что в Башкирии начали собирать списки мобилизованных многодетных отцов, об этом изданию рассказала жительница одного из городов республики. Сегодня же, 21 октября, депутат Госдумы от Башкирии, который ранее возглавлял ГИБДД региона, сообщил в своем официальном телеграм-канале о том, что мобилизованных резервистов из Башкирии, у которых трое и более детей до 16 лет, вернут в семьи. Напомним, жены многодетных резервистов призванных в рамках частичной мобилизации массово жаловались властям на то, что их мужей призвали и требовали вернуть отцов домой, ссылаясь на заявление Андрея Картаполова, возглавляющего комитет Госдумы РФ по обороне.