Стала известна дата прекращения работы канатной дороги в Уфе

Напомним, канатная дорога выступает в качестве связующего звена между микрорайоном Лесопарковый и остановкой «Трамплин», расположенной близ ТЦ «Башкирия». Также ранее в октябре этого года стало известно об изменениях в режиме работы канатной дороги. Воспользоваться ей уфимцы и гости башкирской столицы смогут с 8:00 до 18:30.