Стала известна дата прекращения работы канатной дороги в Уфе

Пассажирская подвесная канатная дорога в Уфе прекратит свою работу 23 октября. Приостановка её работы до весенне-летнего сезона 2023 года связана с окончанием речной навигации в этом году. Об этом сообщает Управление электротранспорта Уфы.
Напомним, канатная дорога выступает в качестве связующего звена между микрорайоном Лесопарковый и остановкой «Трамплин», расположенной близ ТЦ «Башкирия». Также ранее в октябре этого года стало известно об изменениях в режиме работы канатной дороги. Воспользоваться ей уфимцы и гости башкирской столицы смогут с 8:00 до 18:30.
Также в июле этого года стало известно о выставлении канатной дороги, принадлежащей МУЭТ, на торги за 33,6 миллиона рублей. Примечательно, что объявление было опубликовано на одной из популярных платформ по купле-продаже различного имущества.