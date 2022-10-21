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Стала известна дата прекращения работы канатной дороги в Уфе

21 октября 11:20
Фото: Управление гражданской защиты г. Уфы/ VK.com
Прекращение работы «канатки» связано с окончанием речной навигации в этом году, сообщает Управление электротранспорта Уфы

Пассажирская подвесная канатная дорога в Уфе прекратит свою работу 23 октября. Приостановка её работы до весенне-летнего сезона 2023 года связана с окончанием речной навигации в этом году. Об этом сообщает Управление электротранспорта Уфы.

Напомним, канатная дорога выступает в качестве связующего звена между микрорайоном Лесопарковый и остановкой «Трамплин», расположенной близ ТЦ «Башкирия». Также ранее в октябре этого года стало известно об изменениях в режиме работы канатной дороги. Воспользоваться ей уфимцы и гости башкирской столицы смогут с 8:00 до 18:30.

Также в июле этого года стало известно о выставлении канатной дороги, принадлежащей МУЭТ, на торги за 33,6 миллиона рублей. Примечательно, что объявление было опубликовано на одной из популярных платформ по купле-продаже различного имущества.

#Новости#2#Азамат Нухов#Общество
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