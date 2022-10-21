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С пятницы на субботу и с субботы на воскресенье в Уфе закроют участки улицы Ленина

21 октября 06:31
Фото: 1MI
Причина ограничения движения в центре прокладка кабельной канализации под землей, сообщили в городской мэрии.

Две ночи подряд уфимцам будут недоступны разные участки улицы Ленина, которая является главной улицей центра. Закрытие улиц повлияет и на то как будет передвигаться общественный транспорт.

Уже сегодня, в пятницу 21 октября в 22 часа закроют проезд на перекрестке улиц Ленина и Октябрьской революции, крайне оживленном участке напротив гостиного двора и педагогического университета. Возобновится движение в 6 часов утра субботы.

В ночь с субботы на воскресенье в те же часы закроют проезд по перекрестку улиц Ленина и Чернышевского, там где располагается кинотеатр Родина.

#Новости#2#Ирина Деревянчук#Город
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