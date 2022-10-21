Рекордные первые периоды, уверенный Сучков. Победы «СЮ» в Москве и Череповце

После поражений от СКА и «Витязя» на старте чемпионата «юлаевцы» ни разу не проиграли стартовую двадцатиминутку: девять побед и девять ничейных исходов. Это вывело Уфу на первое место в сезоне по первым периодам. Второе место делят «Автомобилист», «Металлург» и «Динамо».
«Бело-зеленые» делят первенство по голам в дебютной трети (22) и по разнице забитых и пропущенных (+13). 13 раз башкирский клуб не пропускал (второе место после «Динамо»), лишь 7 раз не забрасывал (третье место после Минска и Екатеринбурга).
«Салават Юлаев» был сильнейшей командой КХЛ по игре в первых периодах в сезонах 08/09, 09/10, 10/11. Еще четырежды — в пятерке. В сезоне 12/13 — 2 место. В прошлом сезоне 21/22 — 3 место. Сезоны 13/14 и 18/19 — 5 место.
После матча в Череповце удалось обновить клубный рекорд по крупным (3+) победам в первых периодах подряд на этапе КХЛ. Впервые три стартовых отрезка подряд выиграны столь крупно, впервые два гостевых успеха:
Основные причины солидного старта — высокий темп и плотность в нейтральной зоне.
Уфимцы развенчивают стереотип о том, что на выезде легче играть вторым номером — ничего подобного, москвичам и череповчанам было тяжелее всего угнаться за гостями именно в первых половинах игр.
Темп — это не только быстрое катание. Ключевое — это быстрое перемещение шайбы и быстрый возврат в среднюю и свою зоны. Ценно, что «юлаевцы» играли осмысленно, а не просто быстро.
Благодаря скорости «СЮ» не нужен был прессинг. Достаточно плотно сыграть в средней — к вбросу готов даже Ежов. Если пас на разрез, то дальше у оппонента нет численного перевеса. «СЮ» выигрывает пространство, а значит, лишний пас на свободный лед. В своей зоне несложно накрывать и не терять соперника.
1-3-1 — стандартная схема без владения шайбой в средней зоне в прошлом сезоне и в начале текущего. Теперь Уфа строится 2-2-1, где два нападающих расположены шире защитников. Это позволяет пятерке обороняющихся создать плотный «полумесяц» ближе к своей синей линии.
На низкой скорости — примерно половину матча «Спартак» и «Северсталь» откровенно отставали — через это очень тяжело пробиться. Если вы хотите пересечь синюю линию с контролем шайбы, то на полпути придется отказываться от этого и вбрасывать.
Либо вброс с подставлением (больше метод «Трактора»), либо airmail (заброс шайбы «парашютиком» по воздуху), который пока не прижился в хоккее, но этот вид спорта развивается очень быстро.
Короче говоря, и «Спартак», и «Северсталь» были вынуждены переходить на вброс. Такими были около 37% попыток войти в атаку 5 на 5 у команды Бориса Миронова и аж 50% у подшефных Андрея Разина.
Отказ от искомого плана это еще и история про не самый удобный возврат в оборону и риск контрвыпада.
Навязывать борьбу на своей трети «юлаевцы» научились еще при Томи Ламсе и здесь тренерскому штабу Виктора Козлова не нужно было менять много. Если соперник попал в борьбу, то он там, скорее всего завязнет и потратит энергию. Сам же «Салават» к этому готов, а значит, устанет меньше.
Это чревато, например, развернутой в контратаке «позиционкой». К сожалению, это не попало в видео лиги, но факт: гол Шакира Мухамадуллина Череповцу изначально родился из обороны в своей зоне. И то, в данном эпизоде «юлаевцы» еще глубоко пустили соперника в свои владения.
Кстати, Муха набрал очки в четвертом кряду матче (1+5 за 7 игр), до семиматчевой отметки продлил свою серию Райан Мерфи, у Ивана Дроздова стало 2+2 за три последние встречи (любопытно, что помогло).
Логично ожидать, что оппонент ответит: будет больше бросать из средней ради вбрасывания, задействует стекло, добавит скрещиваний на выходе из защиты (больше про «Северсталь»), попытается разыграть стандарт, станет активнее бросать из любых возможных позиций (больше про «Спартак»).
Все этой в той или иной мере было, но основное — соперники добавляли в скорости и стали прорывать периметр при позиционном нападении даже не сколько ради давления на «пятак», сколько ради опасного перевода в центр или ради броска в противоход.
«Сегодня все ребята со стороны почувствовали разницу — когда мы начинаем двигаться и когда встаем, проигрываем борьбу. Во втором периоде зависали в зоне, немного встали. Движение просело. У нас такая системы игры: если мы хорошо катимся, то все получается» — говорил Александр Кадейкин.
Не преуменьшая заслуг «красно-белых» — первый гол в том числе из-за неудачного рикошета от защитника. А вот «Северсталь» конкретно заставила напрячься, едва не отыгравшись с 5:1 (Гераськин еще и в штангу попал за 3:43 до сирены).
В обоих матчах ускорение и быстрые пасы вперед мешали «Салавату» так же качественно строить среднюю зону. Тем не менее, говоря именно об игре 5 на 5, в обоих третьих периодах гости все равно ломали большинство атак соперника, но уже не в зародыше.
Например, вход с контролем 5 на 5 у Спартака: 9-13 за два периода, 12-9 в третьем. Был ударный отрезок (6 хороших входов подряд), но дальше гости опять загасили. «Северсталь» добивалась позиционного преимущества еще и рискованно заменяя вратаря на шестого полевого (не без успехов).
И, конечно, надо говорить о вратарях, особенно в контексте игры в столице. Илья Ежов заслужил отдельные хайлайты. Это палка о двух концах — сам вратарь феерит, это круто, но антикруто, что создается такая масса моментов.
Так же в обеих играх выезда так себе сыграли голкиперы соперника. Например, этот бросок Данила Башкирова (первый голевой в сезоне) вовсе не таил великой угрозы.
На данный момент за этот выезд у «СЮ» ни одной шайбы в большинстве. «Спартак» удалился лишь дважды, «Северсталь» дала четыре попытки, но удаление Егора Морозова было прервано нелепым нарушением численным состава.
За шесть попыток я насчитал лишь пять бросков в створ. На некоторое время большинство «юлаевцев» ожило во многом благодаря новому участию защитников, но сейчас соперники играют активнее. Это тоже идет в копилку неприятностей перед завтрашним «Зеленым дерби».
«Юлаеву» нельзя будет так же сбавлять обороты и позволять закрывать себя в зоне. Уфимцы подходят к дерби в нетипичном статусе фаворита, у Казани море проблем, но это история еще и про способность стабильно провести все 60 минут.
И да, если «Ак Барс» не будет пытаться бросать в противоход, это будет странно. Не будет удивительно, если тренеры отменят формулу «вратари играют до поражения» и выставят в старте Андрея Кареева.
Иван Бочаров не подходил второму звену так, как уже подходит ему 21-летний Егор Сучков. Номер 71 участвовал в контратаках, мог выйти 2 в 1, набирал порой очки, но с его заменой на Сучкова вторая тройка сразу стала острее. Бочаров не был плох в этой линии, но стало лучше.
Одна из первых ассоциаций с молодежью Уфы — скорость катания. Это и про Егора тоже. На льду «Мегаспорта» молодой край обгонял соперников, выигрывал себе лишний квадратный метр, а значит — лишний шанс для опасной атаки.
Которая в его случае пока что означает аккуратный пас — как голевой, так и для разгона атаки. Сучков за две игры сделал два ассиста, и оба были прямо в масть.
Посмотрите — он запустил шайбу прямо между ног защитника Даниила Орлова. 18-летний защитник «Спартака» как бы тоже первые очки набрал в той игре, но в том числе из-за этой смены его ассист — ложка меда в бочке дегтя.
(Хотя абсолютно всем молодым ребятам в КХЛ я желаю скорее расти и навязывать конкуренцию взрослым — от этого выигрывает сам спорт)
Примечателен не только голевой пас. В той же смене Сучков изначально вступил в борьбу за воротами и сумел ее выиграть. На пресс-конференции он сказал, что так указывали тренеры. Егор показал им, что он не просто игровик, но и может бороться.
Не менее эффектна череповецкая передача и сам раскат из защиты (который тренер хозяев Андрей Разин выразительно назвал «свиньей»). Снова пас на Александра Кадейкина — благодаря Сучкову центрфорвард прервал 16-матчевую безголевую серию.
Значимо, что тренерский штаб поместил Егора сразу во вторую линию. Это и месседж другой молодежи: мы не смотрим в паспорт, нам не существенно, сколько вам лет, нас интересуют ваши умения. Номер 72 не стал проходить проверку в четвертом сочетании и это оказалось на руку «бело-зеленым».
В игре с «Нефтехимиком» новоявленного отца все было шикарно — Глеб пахал в меньшинстве, контратаковал, блокировал броски и заслужил оценку «идеальный матч» от Виктора Козлова на пресс-конференции. А ведь главный тренер не слишком любит выделять кого-то публично.
Все было шикарно, оставалось только отличиться. Забросить главному номеру 87 в КХЛ пока не удалось, зато прибавились две голевые передачи.
Московская — один из самых красочных «юлаевских» эпизодов октября. То, что пас Владиславу Картаеву был сделан в меньшинстве идеально характеризует нынешний хоккей Кузьмина. Еще лучше было бы только, попади он в пустые ворота из своей зоны в меньшинстве против «сталеваров».
Череповецкая изначально была похожа на гол, но едва ли форвард расстроился. Шайбу в полете переправил в ворота Данил Аймурзин. В первой смене своего четвертого матча в КХЛ номер 53 сумел отличиться в первый раз на уровне КХЛ.
Уфимцы уже завтра в Казани сразятся с «Ак Барсом» в легендарном «Зеленом дерби». «Салават Юлаев» перед игрой ощутимо больший фаворит, чем хозяева, но главный вызов — не только реванш, но и исправление перечисленных недочетов. Игра молодежи — дополнительная интрига. Дерби нужны новые герои.
22 октября, 19:00. Ак Барс — СЮ