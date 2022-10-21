Рекордные первые периоды, уверенный Сучков. Победы «СЮ» в Москве и Череповце

Навязывать борьбу на своей трети «юлаевцы» научились еще при Томи Ламсе и здесь тренерскому штабу Виктора Козлова не нужно было менять много. Если соперник попал в борьбу, то он там, скорее всего завязнет и потратит энергию. Сам же «Салават» к этому готов, а значит, устанет меньше.