Пункты приема добровольцев в батальон Салавата Юлаева открылись в районах Башкирии

Добровольцы из Башкирии желающие вступить в третий в Башкирии добровольческий батальон названный в честь Салавата Юлаева могут сделать это не только в Уфе, но и в новых пунктах приема. Действуют они в городах Стерлитамак и Ишимбай (жителям Салавата эти города также близки и удобны), а также в столице башкирского Зауралья Сибае. Также действуют пункты набора добровольцев, которые готовы участвовать в СВО в крупных селах республики — Серменево, Старосубхангулово и Малояз.