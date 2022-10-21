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Пункты приема добровольцев в батальон Салавата Юлаева открылись в районах Башкирии

21 октября 07:09
Фото: 1MI
В каких городах и селах республики работают новые пункты сообщает телеграм-канал Народного батальона.

Добровольцы из Башкирии желающие вступить в третий в Башкирии добровольческий батальон названный в честь Салавата Юлаева могут сделать это не только в Уфе, но и в новых пунктах приема. Действуют они в городах Стерлитамак и Ишимбай (жителям Салавата эти города также близки и удобны), а также в столице башкирского Зауралья Сибае. Также действуют пункты набора добровольцев, которые готовы участвовать в СВО в крупных селах республики — Серменево, Старосубхангулово и Малояз.

В телеграм канале батальона имени Салавата Юлаева пояснили, что филиалы открывают не представители батальона, а инициативные местные жители, за что уже представители батальона выражают им благодарность.

#Новости#3#Ирина Деревянчук#Общество
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