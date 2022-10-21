ОК и Департамент труда и соцзащиты запускают серию познавательных видеоуроков

Серия видеороликов начнется 25 октября: эксперты поделятся советами, как себя вести, если близкий человек переживает непростой жизненный период и оказался в депрессии. 27 октября специалисты расскажут о том, как научиться принимать и эффективно справляться с ощущением покинутости, управлять чувствами, не осуждая себя или других, а 1 ноября пользователи ОК увидят познавательный ролик про романтические отношения в паре. Психологи предложат советы по тому, как изменить собственное восприятие и посмотреть на отношения по-другому, сделать их лучше и укрепить.