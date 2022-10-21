mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Модульбанк снизил комиссию на переводы физлицам в страны СНГ

21 октября 07:19
Фото: piqsels.com
Модульбанк предоставил возможность предпринимателям отправлять деньги на личные карты напрямую в китайских юанях, казахских тенге, белорусских рублях, армянских драмах и азербайджанских манатах по сниженной ставке от 0,75% до 0,99%.

По словам члена правления Модульбанка Павла Семенова, введение новых ставок позволит российским предпринимателям проще производить расчеты с контрагентами, а также сотрудниками и фрилансерами, которые работают удаленно в странах СНГ. Он добавил, что такая услуга актуальна и для бизнесменов, которые сами проживают на территориях стран СНГ и планируют переводить средства на личный счет в местном банке, пишет newsnn.ru

Как отмечается, пониженная ставка действует для всех клиентов на тарифах “Оптимальный” и “Безлимитный”. Исходя из условий тарифа, переводы на личные счета на сумму до 300-500 тыс рублей будут без комиссии, а все, что выше этой суммы, будет облагаться комиссией от 0,75% до 0,99%.

Это стало возможным благодаря внутреннему сервису “Зеленый лимит”, который Модульбанк в июне 2020 года запустил совместно с компанией AML Technology.

Благодаря комплаенс-системе Модульбанк может учитывать более трехсот критериев, чтобы заранее оценить чистоту и происхождение денег предпринимателя. Поэтому банк может дать зеленый свет и минимальные ставки на вывод сумм для предпринимателей, получающих выручку от проверенных контрагентов.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Мобилизованный пожаловался Хабирову на отсутствие гумпомощи от мэра Уфы
Сегодня, 17:33
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Питание на конгрессе «Транспорт и строительство» обошлось бюджету Башкирии в 8 млн
Сегодня, 17:18
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44