Модульбанк снизил комиссию на переводы физлицам в страны СНГ

По словам члена правления Модульбанка Павла Семенова, введение новых ставок позволит российским предпринимателям проще производить расчеты с контрагентами, а также сотрудниками и фрилансерами, которые работают удаленно в странах СНГ. Он добавил, что такая услуга актуальна и для бизнесменов, которые сами проживают на территориях стран СНГ и планируют переводить средства на личный счет в местном банке, пишет newsnn.ru
Как отмечается, пониженная ставка действует для всех клиентов на тарифах “Оптимальный” и “Безлимитный”. Исходя из условий тарифа, переводы на личные счета на сумму до 300-500 тыс рублей будут без комиссии, а все, что выше этой суммы, будет облагаться комиссией от 0,75% до 0,99%.
Это стало возможным благодаря внутреннему сервису “Зеленый лимит”, который Модульбанк в июне 2020 года запустил совместно с компанией AML Technology.
Благодаря комплаенс-системе Модульбанк может учитывать более трехсот критериев, чтобы заранее оценить чистоту и происхождение денег предпринимателя. Поэтому банк может дать зеленый свет и минимальные ставки на вывод сумм для предпринимателей, получающих выручку от проверенных контрагентов.