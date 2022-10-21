Модульбанк снизил комиссию на переводы физлицам в страны СНГ

По словам члена правления Модульбанка Павла Семенова, введение новых ставок позволит российским предпринимателям проще производить расчеты с контрагентами, а также сотрудниками и фрилансерами, которые работают удаленно в странах СНГ. Он добавил, что такая услуга актуальна и для бизнесменов, которые сами проживают на территориях стран СНГ и планируют переводить средства на личный счет в местном банке, пишет newsnn.ru