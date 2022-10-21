Медицина просит рубля: как в Башкирии поставили под угрозу выполнение нацпроекта

Реализация мероприятий в рамках национальных проектов должна находиться в зоне особого внимания властей, поскольку является одним из показателей их KPI (ключевых показателей эффективности). Любые отклонения в их выполнении должны приравниваться к ЧП. Особенно если речь идет о таком социально важном нацпроекте, как «Здравоохранение».
Эпопея, связанная с приобретением для Сибайской городской больницы нового аппарата МРТ и обустройством помещения для него заслуживает того, чтобы стать яркой страницей в летописи негативных новостей, связанных с нацпроектом.
Нацпроект попал «под раздачу»?
Если вы хотя бы раз в жизни задавались вопросом, почему существует так много проблем в российском здравоохранении, на нужды которого из госбюджета выделяются немалые средства, ответом на него может послужить история, разворачивающаяся сейчас в Сибайской городской больнице.
Для многих давно остается вопросом: почему деятельность этого учреждения до сих пор не привлекла пристальное внимание контролирующих органов?..
Но обо всем по порядку. В апреле текущего года на портале госзакупок появилось сообщение о проведении тендера на определение подрядчика для проведения капитального ремонта помещений для размещения магнитно-резонансного томографа Prodiva 1,5 T в ГБУЗ РБ ЦГБ города Сибай в рамках Федерального проекта «Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»», входящий в национальный проект «Национальный проект «Здравоохранение». Начальной ценой контракта была названа весьма привлекательная сумма в 7 млн 449 тысяч 297,60 рублей.
В документах госзакупки отмечено, что среди требований к потенциальному поставщику, помимо предложения минимальной цены, не последнюю роль играет наличие «опыта исполнения договора, предусматривающего выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства». Судя по документам закупки, было подано, как минимум, восемь заявок на участие в аукционе, половина участников была допущена к торгам. Одна компания была готова выполнить работы за полную сумму контракта, а три другие фирмы скинули цену на 11% до 6 629 874.84 рублей.
«И опыт, сын ошибок трудных…»
При таком раскладе логично было бы предположить, что решающим фактором при принятии решения стало наличие солидного опыта работы у победителя, каковым стала сибайская компания «С-тройка» под руководством местной бизнеследи Айгуль Исмагиловой.
Однако если обратиться к данным «Руспрофайла», выяснится, что компания «С-тройка» была создана сравнительно недавно — в июле 2021 года, закончила прошлый год с выручкой в символические 10 млн рублей.
К моменту участия в торгах на проведение капремонта больничных помещений «С-тройка» успела заключить всего четыре контракта, в том числе на ремонт кровли в Сибайском многопрофильном колледже и асфальтирование площадок под мусорные контейнеры.
Последний контракт («мусорный») был заключен с администрацией Сибая, и это позволяет предположить, что у руководства только что созданной компании в местной мэрии имелись определенные связи.
Отметим, что к моменту заключения договора между Сибайской ЦГБ и фирмой «С-тройка» в портфолио последней значился контракт с Баймакской ЦГБ о капремонте небольшой врачебной амбулатории. Контракт был заключен в октябре 2021 года на сумму чуть более 2 млн рублей и на момент тендера по Сибайской больнице еще не был завершен, так что не мог служить примером достойно выполненных работ.
Более того — как следует из информации на сайте Арбитражного суда РБ, компания «С-тройка» обратилась с иском о выплате почти половины суммы контракта, ответчиком по нему выступает Баймакская больница. Предположительно у заказчика были веские основания не расплачиваться с подрядчиком, которыми он мог поделиться с коллегами из Сибайской больницы.
По информации источника Mkset, в отношениях между компанией «С-тройка» и Сибайской больницей возникли, мягко говоря, сложности. На портале госзакупок есть обращение директора «С-тройки» Айгуль Исмагиловой к главврачу Сибайской ЦГБ Радику Надыргулову с просьбой продлить сроки исполнения контракта в связи с задержками поставок оборудования, но этот рабочий момент вряд ли стал главной проблемой.
Великое дело — связи
В «Руспрофайле» также есть информация о прекращении контракта о капремонте здания между Сибайской спортивной школой и фирмой «С-тройка» на сумму в 15 млн рублей. Такой «бэкграунд» позволяет предположить, что строительная компания бралась за непосильные контракты и в итоге вынуждена была от них отказываться.
Но тут возникает закономерный вопрос: почему же заказчики упорно заключали контракты именно с фирмой «С-тройка» и какие аргументы при этом играли решающую роль?
Если проследить все по тому же «Руспрофайлу» деловые контакты Айгуль Исмагиловой, то выяснится, что она также является директором другой местной строительной компании — ООО «Ремстройцентр» с более солидным опытом работы. Этой компанией до Айгуль Исмагиловой руководил Рафаил Исмагилов, то есть это явный семейный бизнес, успех которого, скорее всего, во многом обеспечивался личными связями главы семейства. Были ли подключены эти связи при вынесении решения о победителе в конкурсе на капремонт больничных помещений, остается только предполагать.
Тут уместно также вспомнить, что главный врач Сибайской ЦРБ Радик Надыргулов предположительно является доверенным человеком бывшего мэра Рустема Афзалова (об этом много пишут горожане в соцсетях), а тот в апреле перебрался в Уфу и возглавил региональное министерство предпринимательства и туризма.
По официальной версии, на портале госзакупок по сей день висит информация о том, что контракт на проведение капитального ремонта помещения под томограф между Сибайской больницей и фирмой «С-тройка» находится в стадии исполнения на этапе с 11.05.2022 по 31.12.2022.
Так или иначе, но руководство Сибайской ЦГБ выплатило компании «С-тройка» 2 млн 806 тысяч 524, 57 рублей за некие бетонные, железобетонные и отделочные работы. Судя по документам, вопрос об оплате решался несколько месяцев (за его ходом можно наблюдать по документам на портале госзакупок). Видимо, у сторон все-таки были разногласия.
Что же касается капремонта помещения под больничный аппарат МРТ, то буквально на днях стало известно, что в данный момент им занимается ООО «Промстройтехнологии», работающее на строительном рынке с 2007 года. С ним уже заключен контракт на 1 млн 002 тысяч 923,43 рублей на пассивное экранирование помещения для аппарата МРТ. Если сопоставить фотоотчет, размещенный новым подрядчиком на портале госзакупок с подробным описанием работ, которые должны были выполнить сотрудники компании «С-тройка», становится очевидно, что помещению еще далеко до сдачи в эксплуатацию.
Кстати, источник Mkset рассказал, что у руководства Сибайской ЦГБ якобы были серьезные неприятности из-за всей этой эпопеи со средствами нацпроекта. И якобы в очередной раз его выручили связи в руководстве республики.
«Главврачу Надыргулову сделали последнее предупреждение и настоятельно посоветовали аккуратнее обращаться с бюджетными средствами — как минимум, не спешить заключить огромный контракт с непроверенным подрядчиком, даже если за его кандидатуру сильно хлопотали», — пояснил источник Mkset.
«Одно лечат, другое калечат»
Напомним, Сибайская ЦГБ уже не раз становилась объектом критических выступлений в СМИ, в том числе и в федеральных. В том числе и из-за покупки все того же аппарата МРТ (капремонт помещения под который превратился в эпопею). За него госбюджет выложил почти за 105 млн рублей, и целесообразность этой покупки до сих пор вызывает сомнения у многих горожан. Хотя бы потому что в здании Сибайской ЦГБ уже действует аппарат МРТ, на котором работают местные предприниматели.
По каким причинам руководство Сибайской больницы задалось целью во что бы то ни стало обзавестись собственным аппаратом МРТ, судить трудно. Хочется верить, что были проведены хотя бы минимальные расчеты прежде чем посылать заявку в Москву на финансирование.
Как говорят специалисты, эпопея с капитальным ремонтом помещения может быть только началом проблем, которые повлечет за собой приобретение Сибайской больницей нового аппарата МРТ. Потому что позднее понадобится еще специально готовить кадры для работы на аппарате МРТ и изыскивать немалые средства для его обслуживания — как правило, это делается за счет лечебного учреждения.
Тем более, что прецедент уже был. Не так давно в Белорецке сотрудники больницы писали коллективное обращение на имя своего руководства с требованием прекратить урезание выплат за выслугу лет и квалификацию. Причиной такого положения дел медики называют наличие большой кредиторской задолженности, а также проблемы, возникшие в связи с закупкой дорогостоящего оборудования за счет целевых федеральных и региональных средств, но без учета финансовых затрат учреждения при его дальнейшей эксплуатации.
Формально, по данным Минздрава РБ, укомплектованность Сибайской ЦГБ узкими специалистами достигает почти 90%. Даже если это так, данные о персонале на сайте Сибайской ЦГБ свидетельствуют о том, что большинство докторов — это вчерашние выпускники медвузов. Какова гарантия, что они продолжат работу в Сибае после того, как завершится срок отработки по распределению?.. Особенно если вспомнить, что этот город приобрел печальную известность после экологической катастрофы с вредными выбросами из карьера в 2018 году и давно перестал быть «городом мечты».
Напомним, после экологического бедствия в Сибай около полугода ездили вахты медиков из Уфы и других городов республики на помощь к местным коллегам. А потом, когда ажиотаж спал, начало резко расти число жалоб на местные медицинские госучреждения в местным пабликах. При этом жалуются люди не только на больницу, но и на относящуюся к ней поликлинику.
Вот, к примеру, лишь несколько последних обращений.
«Что творится в городской поликлинике? Складывается впечатление, что больные люди, пациенты мешают персоналу больницы. Это начинается уже с регистратуры. Сегодня двадцать минут пыталась дозвониться, чтобы записаться к врачу. Наконец дозвонилась, и что услышала, повергло в ступор. Регистратор говорит, звоните в 122,а мне с вами разговаривать некогда, я иду к заведующему. Я стала просить записать, раз уж я дозвонилась, но она была непреклонна. Пререкаться со мной у неё время нашлось, а записывать не стала. И аргумент железный: вы что, не понимаете, что я иду к заведующей! А я наивно думала, что поликлиника для пациентов, а нет, для заведующей» — говорится в одном из недавних сообщений.
«Приехали из Красноярска в город Сибай и так случилось, что задерживаемся на 2 месяца. Обратились на приём в детскую поликлинику… Что там творится?! Народуууу… Я, одним словом, обалдела! Столкнулись с заведующей поликлиники — зверь… Как она кричала в кабинете на пациентку, как она разговаривала со своим доктором?! Понятие о субординации вообще слышала или нет? В общем, я со своей семьей в шоке, жалко детское население города», — вторит автор другого сообщения.
И таких сообщений в местных группах соцсетей, к сожалению, немало. Более того обсуждение этой темы возникло, в том числе, и на странице главы региона Радия Хабирова в соцсетях, а затем стало поводом для новой критической публикации СМИ. Горожане заявили, что в Сибае существует реальная проблема с врачами, к бесплатным специалистам попасть на прием крайне трудно, а платные медицинские услуги стоят дорого. Представитель Минздрава республики Тагир Гизатуллин пообещал дать разъяснения по проводу доступности медицинской помощи в Сибайской ЦРБ.
Напомним также о том, сколько возмущенных комментариев собрала и публикация нашего издания о гибели мальчика, умершего после операции по удалению аппендицита, которую местные врачи откладывали по разным причинам почти двое суток. Главный врач Радик Надыргулов в разговоре с родителями ребенка пытался отговорить их подавать жалобы на больницу и убеждал, что малыш умер из-за скрытых последствий коронавируса. Следствие по этому делу длится уже почти год, и родители погибшего ребенка твердо намерены добиться справедливого наказания для виновных в гибели сына.
Очевидно, что в Сибайской больнице точно есть куда потратить средства с целью улучшения качества медицинского обслуживания населения. Получить комментарий у главврача Сибайской ЦГБ Радика Надыргулова традиционно не удалось, он давно переадресует все вопросы СМИ в минздрав. Остается надеяться, что в этом ведомстве, наконец-то, обратят внимание на ситуацию в Сибае и, в том числе, на то, как там распоряжаются средствами, полученными по нацпроекту.