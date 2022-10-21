Медицина просит рубля: как в Башкирии поставили под угрозу выполнение нацпроекта

«Что творится в городской поликлинике? Складывается впечатление, что больные люди, пациенты мешают персоналу больницы. Это начинается уже с регистратуры. Сегодня двадцать минут пыталась дозвониться, чтобы записаться к врачу. Наконец дозвонилась, и что услышала, повергло в ступор. Регистратор говорит, звоните в 122,а мне с вами разговаривать некогда, я иду к заведующему. Я стала просить записать, раз уж я дозвонилась, но она была непреклонна. Пререкаться со мной у неё время нашлось, а записывать не стала. И аргумент железный: вы что, не понимаете, что я иду к заведующей! А я наивно думала, что поликлиника для пациентов, а нет, для заведующей» — говорится в одном из недавних сообщений.