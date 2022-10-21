ФСБ возбудила уголовные дела о поджоге военкоматов в Башкирии

Сотрудники правоохранительных органов установили, что попытка поджога была совершена после объявления частичной мобилизации. 26 сентября житель села Исянгулово бросил бутылку с зажигательной смесью в окно административного здания, в котором располагался призывной пункт Кугарчинского и Зианчуринского районов. При этом был поврежден оконный блок.
Спустя несколько дней, 8 октября, аналогичное преступление было совершено в селе Архангельском. Там местный житель, первокурсник Башкирского государственного аграрного университета разбил окно здания районной администрации, где находился военно-учетный участок, и разлил горючую жидкость. Произошел пожар, помещение серьезно пострадало от огня.
Сейчас жителю Зианчуринского района инкриминируется покушение на умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, студенту из Архангельского района — умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества.
Сотрудники ФСБ совместно с полицейскими проводят следственные действия, устанавливают все обстоятельства совершенных преступлений.