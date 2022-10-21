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ФСБ возбудила уголовные дела о поджоге военкоматов в Башкирии

21 октября 11:51
Фото: 1MI
В преступлениях подозреваются два местных жителя, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по республике.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что попытка поджога была совершена после объявления частичной мобилизации. 26 сентября житель села Исянгулово бросил бутылку с зажигательной смесью в окно административного здания, в котором располагался призывной пункт Кугарчинского и Зианчуринского районов. При этом был поврежден оконный блок.

Спустя несколько дней, 8 октября, аналогичное преступление было совершено в селе Архангельском. Там местный житель, первокурсник Башкирского государственного аграрного университета разбил окно здания районной администрации, где находился военно-учетный участок, и разлил горючую жидкость. Произошел пожар, помещение серьезно пострадало от огня.

Сейчас жителю Зианчуринского района инкриминируется покушение на умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, студенту из Архангельского района — умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества.

Сотрудники ФСБ совместно с полицейскими проводят следственные действия, устанавливают все обстоятельства совершенных преступлений.

#Новости#3#Наталья Балыкова#Происшествия
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