ФСБ возбудила уголовные дела о поджоге военкоматов в Башкирии

Сотрудники правоохранительных органов установили, что попытка поджога была совершена после объявления частичной мобилизации. 26 сентября житель села Исянгулово бросил бутылку с зажигательной смесью в окно административного здания, в котором располагался призывной пункт Кугарчинского и Зианчуринского районов. При этом был поврежден оконный блок.