Владимир Плющев отметил игру «Салавата Юлаева»

Владимир Плющев сказал, что доволен тем, как стартовали хоккеисты «Салавата Юлаева» в новом сезоне, и назвал подобные выступления «главным сюрпризом в этой конференции». Его можно понять, ведь другие клубы Восточной конференции оказались не столь удачливы. Во многом это связано с отъездом звездных легионеров. Однако «Салават» будто бы не заметил этого.