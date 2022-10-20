Владимир Плющев отметил игру «Салавата Юлаева»

Напомним, что «Салават Юлаев» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции после девятнадцати матчей. Заключить пари на победу любимой команды в матчах КХЛ можно во многих букмекерских конторах с высокими коэффициентами. Их список доступен по ссылке.
Владимир Плющев сказал, что доволен тем, как стартовали хоккеисты «Салавата Юлаева» в новом сезоне, и назвал подобные выступления «главным сюрпризом в этой конференции». Его можно понять, ведь другие клубы Восточной конференции оказались не столь удачливы. Во многом это связано с отъездом звездных легионеров. Однако «Салават» будто бы не заметил этого.
«То, что у клуба достойный старт, подтвердилось в матче со „Спартаком“. Клуб прошел проверку столицей», — отметил Владимир и указал на то, что вновь авторами голов стала уфимская молодежь.
Владимир также отметил три пункта, которые ему особенно нравятся в работе уфимского клуба. Разумеется, они сильно повлияли на качество игры в команде.
Поведение тренера
Плющев обратил внимание на то, как именно ведет игру наставник «Салавата Юлаева» Виктор Козлов. Во время поединков он остается спокойным, не устраивает истерики, но и не пытается казаться равнодушным. И это его выделяет среди некоторых наставников.
Преемственность
По словам Владимира Плющева, в клубе сохранилась тренерская и стилевая преемственность. Это сильно влияет на работу и на результат, так как когда тренер знает возможности новых подопечных, ему гораздо проще выстроить качественную и результативную работу.
Работа с вратарями
Плющев заметил сильный прогресс во вратарском разделе «Салавата». Разумеется, это означает, что тренер не забывает об этой линии и обращает на нее внимание — несомненный плюс, особенно в этом сезоне.
«Сейчас в КХЛ у многих клубов проблемы с вратарями», — отмечает Плющев.
Тренер также припомнил, как перед началом Чемпионата КХЛ многие сравнивали два вратарских дуэта: Андрея Кареева и Илью Ежова («Салават Юлаев») со Станиславом Галимовым и Василием Демченко («Авангард»). Однако сейчас уже стало понятно, что хоккеисты «Салавата Юлаева» оказались куда лучше соперников из омского клуба.