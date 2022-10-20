VK запускает обучающую онлайн-платформу для бизнеса

В основе платформы — обратная связь от предпринимателей, которую получил общественный совет VK по поддержке малого и среднего бизнеса. Первый пилот — курс для новичков «Как вести бизнес ВКонтакте» — стартовал в августе этого года. За два месяца его уже прошли более 300 тысяч уникальных пользователей. Команда VK продолжит развивать платформу, дополнять и обновлять обучающие материалы. В будущем пользователи смогут дополнительно пройти сертификацию, чтобы подтвердить свой опыт в работе с инструментами VK. На платформе также можно следить за анонсами мероприятий и записываться на них онлайн.