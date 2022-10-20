Валерий Лимаренко: Мы разработали систему реальной помощи тем, кто в ней нуждается

– Мы разработали систему адресной, более эффективной помощи тем, кто в ней нуждается. Обошли по домам семьи, которые находятся в трудной жизненной ситуации, и разработали для каждой индивидуальный план по улучшению благосостояния. Помогаем тем семьям, кто действительно хочет выйти из-за черты бедности и готов трудиться. К примеру, мама-одиночка воспитывает двоих детей и получает небольшую зарплату младшего воспитателя. Мы организуем для неё обучение и трудоустраиваем педагогом в детский сад, где она получает в два раза больше, – пояснил Валерий Лимаренко на площадке первого Дальневосточного форума бережливых технологий, который прошёл на Сахалине в начале недели. Участие в нём приняли представители более чем 20 регионов страны, а также разных федеральных ведомств и организаций.