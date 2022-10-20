Валерий Лимаренко: Мы разработали систему реальной помощи тем, кто в ней нуждается

В Сахалинской области подвели первые предварительные итоги стартовавшему почти год назад по инициативе губернатора Валерия Лимаренко проекту «Борьба с бедностью». Новация позволит улучшить благосостояние семей с помощью индивидуального подхода к решению жизненных ситуаций каждой из них.
Глава региона поставил задачу - повысить благосостояние сахалинских семей и достичь лучшего в России показателя по снижению уровня бедности. На 1 января этого года на учёте в социальной защите состояли 35 тысяч сахалинцев и курильчан – это 11 200 семей. К 1 октября число малообеспеченных жителей снизилось до 25 тысяч – 7 200 семей.
Наладить адресную работу с семьями помогла цифровая база данных, которая была создана на базе анкетирования порядка 5 000 семей, отмечает портал Sakh.online. На каждую семью создается цифровой паспорт, где указываются доходы и расходы семейного бюджета, а также норматив на домохозяйство и недостаток средств на ведение хозяйства. С жителями заключается соглашение, где пошагово расписаны мероприятия по улучшению благосостояния и сроки, к которым нужно их выполнить. С людьми, которые попали в трудную ситуацию, ведется индивидуальная работа во всех районах области. На сегодня заключено более 1 000 соглашений.
– Мы разработали систему адресной, более эффективной помощи тем, кто в ней нуждается. Обошли по домам семьи, которые находятся в трудной жизненной ситуации, и разработали для каждой индивидуальный план по улучшению благосостояния. Помогаем тем семьям, кто действительно хочет выйти из-за черты бедности и готов трудиться. К примеру, мама-одиночка воспитывает двоих детей и получает небольшую зарплату младшего воспитателя. Мы организуем для неё обучение и трудоустраиваем педагогом в детский сад, где она получает в два раза больше, – пояснил Валерий Лимаренко на площадке первого Дальневосточного форума бережливых технологий, который прошёл на Сахалине в начале недели. Участие в нём приняли представители более чем 20 регионов страны, а также разных федеральных ведомств и организаций.
Один из них, заместитель генерального директора по развитию производственной системы Госкорпорации «Росатом» Сергей Обозов отметил, что в островном регионе сумели выстроить верное направление работы – выискивать слабые точки и работать с ними, а не просто «забрасывать людей деньгами». Сергей Обозов выразил уверенность, что сахалинский проект будет полезен и другим регионам России.