Валерий Лимаренко: Мы повышаем объёмы самообеспеченности региона овощами

В Сахалинской области завершается сбор урожая овощей. На сегодня островные сельхозпредприятия собрали больше половины выращенных в открытом грунте свёклы, моркови и капусты. Убран практически весь картофель – более 40 тысяч тонн, всего ожидается собрать не менее 45 тысяч тонн картофеля.
Полностью завершить уборку корнеплодов планируется до конца октября.
Отметим, что Сахалинская область обеспечивает себя собственными овощами на 66% и по картофелю – на 95%. Это самый высокий показатель среди регионов Дальнего Востока и соответствует требованиям Доктрине продовольственной безопасности.
Достойных результатов аграриям удалось добиться благодаря инвестициям, грамотного внедрения новых агротехнологий и, конечно, системной поддержке отрасли, оказываемой региональным правительством. Такая задача была поставлена губернатором Валерием Лимаренко, по инициативе которого в области развернулась важная работа по укреплению продовольственной обеспеченности.
- Мы активно развиваем сельское хозяйство, это позволяет повысить самообеспеченность региона сельскохозяйственными товарами, а также сделать продукцию местных предприятий более доступной для населения, - подчёркивает Валерий Лимаренко.
За последние три года сумма инвестиций в сельское хозяйство Сахалина и Курил составила 7,7 млрд рублей с ежегодным приростом в 1,3 млрд рублей. В этом году из-за внешних вызовов увеличены объёмы поддержки регионального агропрома. В 2022 году на эти цели выделена рекордная сумма – 3,9 млрд рублей. Портал Sakh.online приводит слова начальника отдела растениеводства и механизации регионального министерства сельского хозяйства и торговли Екатерины Сливкиной. Она отметила, что островным овощеводам возмещается часть затрат на приобретение элитных семян картофеля, повышение плодородия почв на землях сельхозназначения, техническую и технологическую модернизацию, а также на внесение минеральных и органических удобрений.