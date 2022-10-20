Валерий Лимаренко: Мы повышаем объёмы самообеспеченности региона овощами

За последние три года сумма инвестиций в сельское хозяйство Сахалина и Курил составила 7,7 млрд рублей с ежегодным приростом в 1,3 млрд рублей. В этом году из-за внешних вызовов увеличены объёмы поддержки регионального агропрома. В 2022 году на эти цели выделена рекордная сумма – 3,9 млрд рублей. Портал Sakh.online приводит слова начальника отдела растениеводства и механизации регионального министерства сельского хозяйства и торговли Екатерины Сливкиной. Она отметила, что островным овощеводам возмещается часть затрат на приобретение элитных семян картофеля, повышение плодородия почв на землях сельхозназначения, техническую и технологическую модернизацию, а также на внесение минеральных и органических удобрений.