В пункте сбора мобилизованных граждан в Казани замечен советник Хабирова Элвина Грей

Призывник из Калтасинского района Башкирии, который сейчас находится в Казани в пункте сбора мобилизованных граждан, рассказал о очень неожиданном госте. Им оказался Радик Юльякшин, известный певец башкирской и татарской эстрады, более известный широкой публике как Элвин Грей. Также господин Юльякшин является советником главы Башкирии Радия Хабирова.
Оказалось, что артист прибыл в пункт сбора мобилизованных, чтобы навестить бойцов. Вместе с артистом мобилизованные пели песни, а также фотографировались со звездой.
Также мужчина опубликовал видео на котором мобилизованные поют вместе с советником главы.
Напомним, ранее Элвин Грей делал заявления о том, что намерен продолжать творческую карьеру в Москве, также у артиста прошел тур по городам России, так последний пост в его телеграм-канале это пост благодарности городу Астрахань и местным любителям творчества певца от 13 октября.