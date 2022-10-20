В пункте сбора мобилизованных граждан в Казани замечен советник Хабирова Элвина Грей

Напомним, ранее Элвин Грей делал заявления о том, что намерен продолжать творческую карьеру в Москве, также у артиста прошел тур по городам России, так последний пост в его телеграм-канале это пост благодарности городу Астрахань и местным любителям творчества певца от 13 октября.