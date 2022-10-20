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В пункте сбора мобилизованных граждан в Казани замечен советник Хабирова Элвина Грей

20 октября 06:55
Фото: "Комсомольская правда - Башкортостан"
О встрече с известным артистом рассказал «Комсомольской правде» призывник, который находится в пункте сбора.

Призывник из Калтасинского района Башкирии, который сейчас находится в Казани в пункте сбора мобилизованных граждан, рассказал о очень неожиданном госте. Им оказался Радик Юльякшин, известный певец башкирской и татарской эстрады, более известный широкой публике как Элвин Грей. Также господин Юльякшин является советником главы Башкирии Радия Хабирова.

Оказалось, что артист прибыл в пункт сбора мобилизованных, чтобы навестить бойцов. Вместе с артистом мобилизованные пели песни, а также фотографировались со звездой.

Также мужчина опубликовал видео на котором мобилизованные поют вместе с советником главы.

Напомним, ранее Элвин Грей делал заявления о том, что намерен продолжать творческую карьеру в Москве, также у артиста прошел тур по городам России, так последний пост в его телеграм-канале это пост благодарности городу Астрахань и местным любителям творчества певца от 13 октября.

#Новости#2#Ирина Деревянчук#Общество
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