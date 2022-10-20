В Башкирии в школьном дворе проживает и орудует агрессивная стая бездомных собак

На странице ЦУР Башкирии появилось обращение от жительницы города Кумертау о том, что во дворе школы № 5 продолжает жить и не тужить стая бездомных псов. По словам женщины на бродячих собак в городе она уже жаловалась в январе нынешнего года, однако безрезультатно, мало того, ситуация серьезно усугубилась тем, что собаки передислоцировались во двор школы, и это при том, что они агрессивны и бросаются на прохожих.