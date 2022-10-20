В Башкирии в школьном дворе проживает и орудует агрессивная стая бездомных собак

На странице ЦУР Башкирии появилось обращение от жительницы города Кумертау о том, что во дворе школы № 5 продолжает жить и не тужить стая бездомных псов. По словам женщины на бродячих собак в городе она уже жаловалась в январе нынешнего года, однако безрезультатно, мало того, ситуация серьезно усугубилась тем, что собаки передислоцировались во двор школы, и это при том, что они агрессивны и бросаются на прохожих.
О безопасности детей не может быть и речи. Когда уже примут меры? Дети боятся идти в школу В поселке Дубки также ходят бродячие псы без бирок, тоже агресивны, но администрация города также бездействует и занимается только отписками в сети. Примите, пожалуйста меры!!!Ирина Попова
В ответ от ЦУР Ирине Поповой пообещали проработать ее сообщение о бродячих собаках и попросили подождать ответа до 22 октября, отметилась под сообщением и администрация Кумертау, которая оказалась несколько оперативнее и пообещала ответ сегодня, 20 октября.