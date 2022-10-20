В Башкирии дольщики «Госстроя» продолжают «платить за воздух»

Между тем вопрос о выплате компенсаций пока не рассмотрен. Фонд развития территорий, который решает проблемы обманутых дольщиков, еще только планирует вынести решение о том, будет ли дом достраиваться или покупателям компенсируют стоимость квартир. Об этом сообщил представитель Минстроя Башкирии.