В Башкирии дольщики «Госстроя» продолжают «платить за воздух»

Речь идет о литере 4 жилого комплекса. Так, Наталья Б. напомнила о проблеме в комментариях к посту главы региона Радий Хабирова в соцсети.
«Кто даст точную дату? Хватит издеваться над людьми!», — написала она.
Дольщики не понимают, почему так долго решается вопрос по их дому. Еще одна местная жительница спрашивает, когда им выплатят компенсации за недострой.
«Равноценное жильё на них не купишь, хотя бы ипотеку закрыть, а не платить за воздух», — отметила она.
Между тем вопрос о выплате компенсаций пока не рассмотрен. Фонд развития территорий, который решает проблемы обманутых дольщиков, еще только планирует вынести решение о том, будет ли дом достраиваться или покупателям компенсируют стоимость квартир. Об этом сообщил представитель Минстроя Башкирии.
«В правительстве республики подписали распоряжение № 1200-р от 27 сентября 2022 года о выделении дополнительных средств, как имущественный взнос со стороны субъекта для софинансирования текущих объектов в рамках работы с Фондом развития территорий. В сентябре 2022 года необходимые средства Правительство Республики Башкортостан перечислило в Фонд развития территорий», — говорится в сообщении.
В настоящее время подготовлены все документы по недостроенному дому, наблюдательный совет Фонд планирует провести в четвертом квартале текущего года. Тогда по объекту будет принято окончательное решение: достроить его или выплатить денежные компенсации.
ЖК «Московский» возводили застройщики, входившие в структуру ГК «Госстрой». Бенефициаром последней был экс-депутат Горсовета Уфы Кирилл Бадиков. В настоящее время он находится под следствием по обвинению в мошенничестве в крупном размере, накануне ему продлили срок содержания под арестом.
По версии следствия, бенефициар «Госстроя» заключил договоры с дольщиками о строительстве жилья, однако своих обязательств не выполнил, а деньги граждан — потратил.