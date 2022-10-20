Украина ввела персональные санкции против главы Башкирии, а также Радика Юльякшина

Согласно указу, Радий Хабиров лишен права распоряжаться активами на Украине, выполнять торговые операции, транзит ресурсов. Главе Башкирии также запрещены полеты и перевозки по территории Украины. Данные ограничения будут действовать в течение десяти лет. Аналогичные запреты коснутся и звезду башкирской эстрады, но только на пять лет.