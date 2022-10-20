Украина ввела персональные санкции против главы Башкирии, а также Радика Юльякшина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении персональных санкций против ряда влиятельных российских политиков, бизнесменов, а также деятелей культуры. В их числе оказались глава Башкирии Радий Хабиров, а также известный башкирский певец Радик Юльякшин.
Согласно указу, Радий Хабиров лишен права распоряжаться активами на Украине, выполнять торговые операции, транзит ресурсов. Главе Башкирии также запрещены полеты и перевозки по территории Украины. Данные ограничения будут действовать в течение десяти лет. Аналогичные запреты коснутся и звезду башкирской эстрады, но только на пять лет.
В санкционные списки попали также и другие выходцы из республики — бывший мэр Уфы Павел Качкаев, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина и ряд экс-депутатов Госдумы. Среди них Ильдар Бикбаев, Алексей Изотов, Фарит Ганиев, Рамзил Ишсарин, Инга Юмашева, Николай Антошкин.
Напомним, ранее в санкционные списки США попал бывший мэр Уфы и сенатор от республики Ирек Ялалов. Под санкции наряду с Ялаловым попали также сотни российских чиновников и их родственники. Также ранее Ялалов попал в санкционные списки Евросоюза.