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Украина ввела персональные санкции против главы Башкирии, а также Радика Юльякшина

20 октября 16:14
Фото: 1MI
Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении персональных санкций против ряда влиятельных российских политиков, бизнесменов, а также деятелей культуры. В их числе оказались глава Башкирии Радий Хабиров, а также известный башкирский певец Радик Юльякшин.

Согласно указу, Радий Хабиров лишен права распоряжаться активами на Украине, выполнять торговые операции, транзит ресурсов. Главе Башкирии также запрещены полеты и перевозки по территории Украины. Данные ограничения будут действовать в течение десяти лет. Аналогичные запреты коснутся и звезду башкирской эстрады, но только на пять лет.

В санкционные списки попали также и другие выходцы из республики — бывший мэр Уфы Павел Качкаев, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина и ряд экс-депутатов Госдумы. Среди них Ильдар Бикбаев, Алексей Изотов, Фарит Ганиев, Рамзил Ишсарин, Инга Юмашева, Николай Антошкин.

Напомним, ранее в санкционные списки США попал бывший мэр Уфы и сенатор от республики Ирек Ялалов. Под санкции наряду с Ялаловым попали также сотни российских чиновников и их родственники. Также ранее Ялалов попал в санкционные списки Евросоюза.

#Новости#3#Азамат Нухов#Общество
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