Уфимцам предложили психотерапевтическую помощь из-за стресса в связи с мобилизацией

Posted 20 октября 2022, 07:25
Published 20 октября 2022, 07:25
Modified 21 октября 2022, 16:25
Updated 21 октября 2022, 16:25
Жителям Уфы предложили помощь специалистов, психологов и психотерапевтов. Минздрав Башкирии сообщил о том, что отрицательные эмоции и события в жизни человека способны привести его к посттравматическому стрессовому расстройству, а на сегодняшний день каждый россиянин столкнулся со стрессом из-за частичной мобилизации.
Причем речь идет не только о самих резервистах, но и о их близких, для которых произошедшее может спровоцировать сильный стресс. А стресс как известно приводит не только к физическим болезням, но и может пошатнуть здоровье психоэмоциональное, вплоть до алкоголизма. Упомянули среди последствий стресса также проблемы с адаптацией или же приспосабливаемостью к меняющимся реалиям и повышением уровня тревожности.
Тех, кто испытывает сильные переживания и трудности Минздрав пригласил получить помощь профильных специалистов в РКПЦ, который расположен в Уфе по улице Зорге, 73/3.
В апреле нынешнего года Mkset публиковал большое интервью с психотерапевтом, где специалист рассказал как справляться с тревогой и стрессом и давал полезные практические советы по сохранению ментального здоровья.