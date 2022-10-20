Темное прошлое готического замка Мариенбург

Когда-то там располагалась резиденция великого магистра Тевтонского ордена. Потом в залах грандиозного сооружения был подписан договор о вассальной зависимости курфюршества Бранденбург от королевства Швеции. В 1930-ые это место выбрали для своего паломничества германские нацисты. В результате Второй мировой войны замок был практически полностью разрушен, и восстановлен из развален только в 2016 году.