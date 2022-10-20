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Темное прошлое готического замка Мариенбург

20 октября 15:14
В Донецком республиканском музее хранится полотно немецкого живописца Иоганна Шульца. На нем изображен польский памятник архитектуры - крупнейший средневековый кирпичный замок в мире Мариенбург. История у этого строения длинная и пугающая.

Когда-то там располагалась резиденция великого магистра Тевтонского ордена. Потом в залах грандиозного сооружения был подписан договор о вассальной зависимости курфюршества Бранденбург от королевства Швеции. В 1930-ые это место выбрали для своего паломничества германские нацисты. В результате Второй мировой войны замок был практически полностью разрушен, и восстановлен из развален только в 2016 году.

О темных и светлых сторонах легендарного готического замка Мариенбург и художника, воспевшего его величественные своды – в новом выпуске проекта «В рамках Донбасса».

#Новости#Общество#Денис Объедкин#Видео
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