Сразу три жилых проекта ГК «Первый Трест» вышли в финал премии Urban Awards Ufa

На протяжении нескольких недель анкеты участников проходили проверку на предмет наличия всей проектной и разрешительной документации, соответствие сроков, а также причастность объектов к заявленному классу и номинации. Все номинанты прошли, как отбор с помощью специальной «Системы объективной оценки», так и онлайн голосование экспертных членов жюри, более чем по сотне параметров и получили заслуженные баллы. За объективностью голосования следили эксперты из фирмы PwC, которая является независимым консультантом федеральной премии Urban Awards уже 14 лет.
- Покупая новую квартиру, люди хотят, чтобы их жилье было современным и комфортабельным. Выбирая квартиру большинство обращает внимание не только на внутреннюю и внешнюю инфраструктуру, удобные планировки и благоустройство дворовой территории, но и на архитектуру комплексов. И ГК «Первый Трест» старается превзойти ожидания своих клиентов. Такие конкурсы помогают не только определить лучшие ЖК, но и помогают покупателям в выборе будущего дома. Высокие оценки независимых экспертов подтверждают, что нам удаётся строить не просто дома, а создавать по-настоящему комфортное пространство для жизни, - рассказал Ильдар Гарипов, генеральный директор ГК «Первый Трест».
Напомним, что в июне этого года жилой комплекс, возводящийся ГК «Первый Трест» уже одержал победу в федеральном этапе премии Urban Awards 2022. Лучшим строящимся жилым комплексом комфорт-класса в Приволжском федеральном округе стал ЖК Urbanica.
Справка о компании:
ГК «Первый Трест» входит в список системообразующих предприятий РФ и Топ-3 застройщиков Башкортостана[1]. Строит в Уфе 6 объектов: особый дом «Сенатор», ЖК Grand&Grand, ЖК Urbanica, ЖК «Новатор», ЖК «Уфимский Кремль» и дом Consul[2]. Все объекты, строящиеся ГК «Первый Трест» аккредитованы в 20 крупнейших банках страны.