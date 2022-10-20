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Сразу три жилых проекта ГК «Первый Трест» вышли в финал премии Urban Awards Ufa

20 октября 12:53
Фото: Urban Awards Ufa
Так, ЖК «Новатор» стал финалистом в номинациях: «Лучший строящийся ЖК комфорт-класса», ЖК Grand&Grand вышел в финал номинации «Лучший ЖК бизнес-класса», а многократный победитель различных архитектурных премий клубный дом «Соты» вошёл с состав финалистов в номинации «Лучшая архитектура».

На протяжении нескольких недель анкеты участников проходили проверку на предмет наличия всей проектной и разрешительной документации, соответствие сроков, а также причастность объектов к заявленному классу и номинации. Все номинанты прошли, как отбор с помощью специальной «Системы объективной оценки», так и онлайн голосование экспертных членов жюри, более чем по сотне параметров и получили заслуженные баллы. За объективностью голосования следили эксперты из фирмы PwC, которая является независимым консультантом федеральной премии Urban Awards уже 14 лет.

- Покупая новую квартиру, люди хотят, чтобы их жилье было современным и комфортабельным. Выбирая квартиру большинство обращает внимание не только на внутреннюю и внешнюю инфраструктуру, удобные планировки и благоустройство дворовой территории, но и на архитектуру комплексов. И ГК «Первый Трест» старается превзойти ожидания своих клиентов. Такие конкурсы помогают не только определить лучшие ЖК, но и помогают покупателям в выборе будущего дома. Высокие оценки независимых экспертов подтверждают, что нам удаётся строить не просто дома, а создавать по-настоящему комфортное пространство для жизни, - рассказал Ильдар Гарипов, генеральный директор ГК «Первый Трест».

Напомним, что в июне этого года жилой комплекс, возводящийся ГК «Первый Трест» уже одержал победу в федеральном этапе премии Urban Awards 2022. Лучшим строящимся жилым комплексом комфорт-класса в Приволжском федеральном округе стал ЖК Urbanica.

Справка о компании:

ГК «Первый Трест» входит в список системообразующих предприятий РФ и Топ-3 застройщиков Башкортостана[1]. Строит в Уфе 6 объектов: особый дом «Сенатор», ЖК Grand&Grand, ЖК Urbanica, ЖК «Новатор», ЖК «Уфимский Кремль» и дом Consul[2]. Все объекты, строящиеся ГК «Первый Трест» аккредитованы в 20 крупнейших банках страны.

[1] По данным Единого Реестра Застройщиков на 01.10.2022 г.

[2] Информация дана на 20.10.2022 г.

Проектная декларация представлена на сайте Наш.дом.рф.

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