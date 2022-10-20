Сразу три жилых проекта ГК «Первый Трест» вышли в финал премии Urban Awards Ufa

- Покупая новую квартиру, люди хотят, чтобы их жилье было современным и комфортабельным. Выбирая квартиру большинство обращает внимание не только на внутреннюю и внешнюю инфраструктуру, удобные планировки и благоустройство дворовой территории, но и на архитектуру комплексов. И ГК «Первый Трест» старается превзойти ожидания своих клиентов. Такие конкурсы помогают не только определить лучшие ЖК, но и помогают покупателям в выборе будущего дома. Высокие оценки независимых экспертов подтверждают, что нам удаётся строить не просто дома, а создавать по-настоящему комфортное пространство для жизни, - рассказал Ильдар Гарипов, генеральный директор ГК «Первый Трест».