Спикер парламента Карелии: Необходим единый размер выплаты мобилизованным

Так, Шандалович заявил, что это предложение, связанное с проведением специальной военной операции, влияет на жизнь людей во многих регионах страны. Спикер парламента Карелии выразил убежденность, что данная выплата будет для многих граждан, призванных на защиту Родины, не просто мерой материальной поддержки, но сильным моральным стимулом. Сегодня в разных регионах РФ ситуация с выплатами мобилизованным очень разная: кому-то выплачивают 50 тысяч рублей, а кто-то может рассчитывать и на 300 тысяч. В связи с этим Шандалович заявил о необходимости установить единую выплату за счет средств федерального бюджета, чтобы материально поддержать мобилизованных и их семьи.