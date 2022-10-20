Спикер парламента Карелии: Необходим единый размер выплаты мобилизованным

В целом на конференции, где приняли участие представители всех региональных парламентов Северо-Запада России, было рассмотрено более 35 вопросов. Об этом пишет newsnn.ru.
Элиссан Шандалович представил обращение к зампредседателя Правительства РФ Татьяне Голиковой и министру финансов Антону Силуанову с инициативой об установлении единовременной денежной выплаты мобилизованным из федерального бюджета.
Так, Шандалович заявил, что это предложение, связанное с проведением специальной военной операции, влияет на жизнь людей во многих регионах страны. Спикер парламента Карелии выразил убежденность, что данная выплата будет для многих граждан, призванных на защиту Родины, не просто мерой материальной поддержки, но сильным моральным стимулом. Сегодня в разных регионах РФ ситуация с выплатами мобилизованным очень разная: кому-то выплачивают 50 тысяч рублей, а кто-то может рассчитывать и на 300 тысяч. В связи с этим Шандалович заявил о необходимости установить единую выплату за счет средств федерального бюджета, чтобы материально поддержать мобилизованных и их семьи.
Участники заседания голосованием высказались за то, чтобы направить обращение на федеральный уровень.
Напомним: все мобилизованные граждане РФ получают статус военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. А размер денежного довольствия всех, кто отправлен на военную службу в рамках частичной мобилизации, предполагают приравнять к уровню денежного содержания военнослужащих-контрактников.
Ранее Элиссан Шандалович рассказал, что в Карелии детям граждан, погибших в ходе СВО на Украине, а также в Донецкой и Луганской республиках, будут выплачивать дополнительное денежное пособие — как минимум до момента, когда ребенку исполнится 18 лет. Для тех, кто продолжит обучение в очной форме, — до 23 лет. Размер суммы пособия равен размеру прожиточного минимума, установленного в стране по категории «Дети». Эта выплата регулярно проходит индексацию. Для таких районов Карелии, как Костомукша, Калевальский, Лоухский, Беломорский и Кемский, прожиточный минимум составляет 17 083 рубля, для остальных районов — 15 954 рубля.
Также в Законодательном собрании Карелии выдвинули инициативу о предоставлении ветеранам и инвалидам боевых действий, в том числе участникам СВО, бесплатных земельных участков под индивидуальное жилищное строительство.