Скала — не преграда для слепого спортсмена из Уфы

У Артема с рождения нет зрения. Но его достижениям и успехам позавидует любой зрячий. Там, где обычные люди со страхом закрывают глаза, наш герой без лишней суеты идет на штурм новой цели.
С первого класса мальчик начал заниматься плаванием, через два года добавилось скалолазание, и с третьего класса тренировки шли параллельно.
— С детства любил забираться повыше. Постоянно лазил на деревья, дверные косяки. Мне нравилось измерять пространство от земли в высоту. Страха высоты я не чувствую, так как не вижу. В скалолазание привела мама. Она в новостях увидела, что есть такой вид спорта, и тренер Тимур Абдрашитов набирает группу. Мы пришли на занятия, и мне понравилось, набрался впечатлений, — рассказывает участник федерального проекта #безграничные_возможности2022.
С каждой тренировкой он развивает свои физические возможности и укрепляет нервную систему. Выбрав профессиональный спорт, юноша проходит трудные трассы, выполняет восхождение на время. Он чувствует азарт, состязаясь со здоровыми людьми на равных. Неизвестность его не пугает. На чемпионате мира были совершенно другие трассы, с которыми Артем Бондаренко ни разу не сталкивался, но это не помешало ему выйти в финал. На этих соревнованиях он был единственным представителем Башкирии. Вместе с ним от России выступали двое мальчиков из Москвы, однако только он стал финалистом.
В 2021 году в олимпийские виды спорта включили скалолазание, и Артем ждет, что будут паралимпийские игры с соответствующей дисциплиной. Он продолжает активно тренироваться с прицелом на паралимпиаду.
Молодой человек сожалеет, что в нашей стране очень мало людей с ограниченными возможностями занимаются параскалолазанием. Возможно, случится всплеск интереса, когда будут организованы всероссийские соревнования.
Сюжеты о своем земляке снимали СМИ Башкортостана. Все-таки в республике он единственный спортсмен с нарушением зрения, который занимается этим редким видом спорта.
Помимо скалолазания, Артем занимается плаванием, шашками, шахматами, самбо, настольным теннисом. Есть грамоты районных соревнований, первенства России и Республики Башкортостан.
Парня поддерживают семья, тренер. Они в него верят. Поэтому в его жизни нет значительных трудностей.