Скала — не преграда для слепого спортсмена из Уфы

С каждой тренировкой он развивает свои физические возможности и укрепляет нервную систему. Выбрав профессиональный спорт, юноша проходит трудные трассы, выполняет восхождение на время. Он чувствует азарт, состязаясь со здоровыми людьми на равных. Неизвестность его не пугает. На чемпионате мира были совершенно другие трассы, с которыми Артем Бондаренко ни разу не сталкивался, но это не помешало ему выйти в финал. На этих соревнованиях он был единственным представителем Башкирии. Вместе с ним от России выступали двое мальчиков из Москвы, однако только он стал финалистом.