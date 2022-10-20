mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Самый известный уроженец Мариуполя — живописец Архип Куинджи

20 октября 18:50
Неожиданный туристический бренд Донецкой народной республики — Архип Куинджи. Он родился на Донбассе, а мировую славу сыскал перебравшись в Северную столицу. Его полотнами восхищаются второе столетие. А в Питере по адресам Куинджи даже водят экскурсии.

Сегодня мы вместе с актёром театра и кино Михаилом Медведевым и командой проекта «Улицы Донбасса» отправляемся в Санкт-Петербург, чтобы прогуляться по адресам, связанным с именем величайшего художника.

#Новости#Марина Колодкина#Общество#Видео
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Мобилизованный пожаловался Хабирову на отсутствие гумпомощи от мэра Уфы
Сегодня, 17:33
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Питание на конгрессе «Транспорт и строительство» обошлось бюджету Башкирии в 8 млн
Сегодня, 17:18
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44