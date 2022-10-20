После публикации Mkset инвалидом-ампутантом из Уфы заинтересовались соцработники

Как рассказала местная жительница, они уже обращались в социальные службы, где тому помогли с восстановлением документов, а также с оформлением инвалидности. Однако для того, чтобы пристроить мужчину в интернат, затребовали дополнительные документы и медсправки. Тут начались сложности, ведь мужчина не может самостоятельно передвигаться.