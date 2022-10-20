После публикации Mkset инвалидом-ампутантом из Уфы заинтересовались соцработники

Ампутант-инвалид, который ранее проживал в полуразрушенном доме в деревне Базилвека, в настоящий момент доставлен в больницу. Об этом Mkset сообщил местная жительница Мария Б., ранее рассказавшая о ситуации в соцсетях.
Так, по словам девушки, ранее с ней связались представители медучреждения, чтобы сообщить о списке вещей, которые могут понадобиться мужчине. Также она отметила, что делом мужчины сейчас занимаются работники социальных служб.
Напомним, местная жительница в комментрариях под одним из постов главы Башкирии Радия Хабирова рассказала, что мужчина в поселке Базилевка вынужден жить в полуразрушенном доме, не имея даже крыши над головой. Как стало известно Mkset, мужчине ампутировали кисти рук и ступней из-за обморожения, которое тот получил прошлой зимой.
Как рассказала местная жительница, они уже обращались в социальные службы, где тому помогли с восстановлением документов, а также с оформлением инвалидности. Однако для того, чтобы пристроить мужчину в интернат, затребовали дополнительные документы и медсправки. Тут начались сложности, ведь мужчина не может самостоятельно передвигаться.