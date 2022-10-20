Одноклассники запустили авторизацию по QR-коду

Использование QR-кодов — более комфортный и современный способ получения доступа к онлайн-сервисам социальной сети. Он позволяет быстро и безопасно авторизоваться, без дополнительного ввода пароля, а также получить доступ к аккаунту ОК, если пользователь забыл пароль или привязал старый номер телефона, к которому у него теперь нет доступа.