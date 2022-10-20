Нина Зюськова. Быстро бегущий повар дальнего плавания

Будущий заслуженный мастер спорта СССР родилась 3 мая 1952 года в селе Кальчик тогда еще Сталинской области. Поселение небольшое, знаменитое разве что карьером щебня, да нашей спортсменкой. Последние школьные годы прошли в села Заможное (теперь Чермалык) Волновахского район Донецкой области. Здесь чтят греческие традиции, среди которых национальная борьба куреш, но никак не легкая атлетика.
Нина Зюськова несколько лет занималась в школьной легкоатлетической секции, но на крупные соревнования никогда не выезжала, то есть самородок варился в собственном соку — жила интересами обычной сельской девчонки (прополка, уборка, праздники урожая). Большое влияние на мировоззрение будущей чемпионки оказал учитель физкультуры и ее первый тренер Степан Вангельев. Человек увлеченный своей профессией, как тогда говорили, неисправимый энтузиаст. Зюськова не только быстро бегала, но и высоко прыгала (даже норматив спорта выполнила).
Любители легкой атлетики Донецкой области с многолетним стажем пересказывают такой курьезный случай. В рамках районных соревнований судьей забега был один из физруков. Он отвлекся на праздные разговоры со знакомым и следил только за стрелкой секундомера, примерно понимая, с каким временем финиширует лидер кругового бега. Нина Зюськова завершила дистанцию первой, оставив далеко позади конкуренток, однако раззява зафиксировал только время финишировавшей второй. Ему долго доказывали, что школьница может бегать настолько быстро. Пришлось участницам повторить забег, и девчонка из Заможного снова выиграла с запасом.
После окончания школы Степан Вангельев повез талантливую ученицу поступать в спортивный техникум и порекомендовал принять: мол, эту девушку никто из ребят обогнать не может. Однако последовал отказ — не хватает профессионального образования.
Следующая глава в биографии Нина Зюськовой написана с подачи ее мамы. Это она, доярка про профессии, за сутки собрала дочку и на рейсовом автобусе отвезла в Жданов. Здесь шел специальный набор в кулинарно-торговое училище на специальность «Повар дальнего плавания».
В то время, как в незабываемом советском фильме, «бежали все», и спортивные задатки студентки проявились быстро — на первых же городских соревнованиях, причем она и бежала, и прыгала в высоту и длину, даже ядро толкала. Талантливую девушку (сама говорит, что «это природа постаралась») заметили, а под свое крыло взял тренер Виктор Хейфец. Между прочим, будущий муж, мастер спорта по прыжкам с шестом. Впереди было много испытаний, слез и попыток раз и навсегда распрощаться с легкой атлетикой, и это он поддерживал, успокаивал и направлял в нужную сторону.
Если исходить из показываемых результатов, Нина Зюськова, которая вихрем ворвалась в советскую сборную, могла бы стать участницей трех Олимпиад, но вмешивались обстоятельства. В трагический Мюнхен-1972 она не попала только потому, что некто в высоких кабинетах решил, что претендентка слишком молода для таких ответственных соревнований. Перед Монреалем-1976 Нина досадно травмировалась на тренировке, когда неожиданно наткнулась на кем-то забытый на дорожке барьер. После «серебра» Кубка мира-1979 в том же Монреале олимпийская Москва-1980 мимо пройти уж никак не могла.
Пятое место в личных соревнованиях в беге на 400 метров стало тем самым кнутом, который подстегнул ее перед эстафетой.
«Вы свою задачу знаете: быть вторыми. Мы все люди и понимаем, что девушки из ГДР сегодня вне конкуренции. Но, если вы их победите, честь вам и хвала. Страна вас не забудет», — сказал тогдашний наставник советской сборной и… ошибся в оценке спортивного квартета в составе Татьяны Пророченко, Татьяны Гойщик, Нина Зюськовой (в полуфинале она, кстати, не бежала), Ирины Назаровой.
«Наш квартет решил дать настоящий бой немкам. И мы вместе сумели совершить казалось бы невозможное — обошли в финальном забеге сильнейшую на тот момент сборную ГДР, которую возглавляла олимпийская рекордсменка Марита Кох, — как-то вспоминала Татьяна Гойщик. — Немки отстали на две десятые секунды. Бронзовые призеры — спортсменки Великобритании — более чем на семь секунд. Мы ликуем, идем, обнявшись, по беговой дорожке, счастливые, радостные, гордые. Свершилось что-то великое, мы сделали то, во что никто не верил. Тогда еще не принято было бежать с флагом, мы просто прошли по стадиону».
После двух этапов советские спортсменки, вопреки всем прогнозам, ни в чем не уступали восточногерманским. Дальше произошло то, что некоторые называют большим чудом. За 120-150 метров до финиша третьего этапа наша Зюськова начала обходить немку Бремер по внешней дорожке (!) и уходить в отрыв (и это при вдруг появившейся проблеме резкого набора веса), который в итоге составил 10 секунд. Представитель ГДР тогда оправдывался бордюром и повреждением, но выиграла сборная СССР с перевесом в 0,23 секунды.
Свежеиспеченную чемпионку в Донецке встречали прямо у трапа. Вручили цветы, посадили в машину, привезли домой. В Чермалыке встреча с «московской» Ниной Зюськовой вызвала невероятный ажиотаж, сельский клуб был заполнен людьми до отказа. Много пришли посмотреть и услышать ту, которую все знали как одноклассницу, ученицу, соседку, подругу и просто хорошую девушку.
«Уже после Олимпиады-80 в Советском Союзе был установлен возрастной ценз, который принес очень большой вред нашему спорту. Ведь наши девушки, женщины в основном бегут после 25 лет. Сказывается специфика нашего возраста, климата, способности организма к адаптации. Это сейчас считается естественным, что на многих дистанциях у нас бегут и показывают высокие результаты взрослые, окрепшие женщины. А тогда это считалось ненормальным», — сказала в одном из интервью Нина Зюськова.
За завоевание олимпийского «золота» спортсменке выделили двухкомнатную квартиру в центре Донецка. Вскоре у нее родился сын, который стал мастером спорта международного класса (прыжки в длину). Сама Нина Зюськова, как и супруг с сыном, долгие годы работала детским тренером.
Кстати, едва отойдя от родов, олимпийская чемпионка вновь начала тренировки. Замахнулась на рекорд области, который простоял много лет. Но в 1984 году, когда мчалась на стадионе «Шахтер» по жестким черным плитам, получила травму, после которой уже не вернулась в большой спорт.