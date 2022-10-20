Не услышали: в Башкирии не смогли спасти мозаику на фасаде споршколы Хабирова

Здание Дворца спорта в Ишимбае было обшито сайдингом в 2000 году, долгое время мозаичное панно было скрыто от горожан. В этом году сайдинг сняли — как оказалось, только для того чтобы утеплить стену и вновь спрятать ее под отделочным покрытием. Местные жители хотели бы сохранить мозаичное полотно. Помочь восстановить панно они попросили главу Башкирии Радия Хабирова, который когда-то сам тренировался в местной спортшколе.