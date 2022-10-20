Не услышали: в Башкирии не смогли спасти мозаику на фасаде споршколы Хабирова

Здание Дворца спорта в Ишимбае было обшито сайдингом в 2000 году, долгое время мозаичное панно было скрыто от горожан. В этом году сайдинг сняли — как оказалось, только для того чтобы утеплить стену и вновь спрятать ее под отделочным покрытием. Местные жители хотели бы сохранить мозаичное полотно. Помочь восстановить панно они попросили главу Башкирии Радия Хабирова, который когда-то сам тренировался в местной спортшколе.
В пресс-службе главы республики на запрос Mkset ответили, что реставрировать мозаику в Ишимбае не планируется. Причиной этому стала трещина, появившаяся в стене.
«По информации администрации Ишимбайского района, в 2000 году фасад здания спортивной школы № 2 в Ишимбае был капитально отремонтирован. В связи с трещиной в стене, на которой расположена мозаика, было принято решение стянуть место повреждения металлической конструкцией и облицевать здание сайдингом. В этом году в школе начаты ремонтные работы по утеплению наружных стен. При их выполнении мозаика вновь будет закрыта теплоизоляционным материалом», — говорится в предоставленном ответе.