ESG-рейтинг: Страховой Дом ВСК вошел в группу с высоким уровнем ESG-индекса

ESG-индекс — это оценка готовности компании следовать практикам экологической, социальной и управленческой ответственности. При ранжировании российского бизнеса аналитики разделили его на три группы: с высоким уровнем ESG-индекса 460-800 баллов, с баллом 340-459 и 50-339 баллов. Страховой Дом ВСК определили в первую группу, передает newsnn.ru.
В итоговый перечень были отобраны 115 анкет, из которых 20 принадлежали банкам и страховым компаниям. Также были представлены компании АПК, добывающего сектора, застройщики, телекоммуникационные и ИТ-компании, энергетические и производственные предприятия.
При оценке банков и страховых компаний внимание уделялось экологичности операционной деятельности (зеленый офис, электронный документооборот, снижение объема твердых бытовых отходов, ресурсо- и энергосберегающие технологии), усилиям финансовых институтов по формированию зеленого инвестиционного или кредитного портфеля и стимулированию ESG-подходов среди клиентов.
«Мы социально ориентированная компания, прозрачная для всех клиентов, участвуем в благотворительных и социально значимых проектах», - отметил генеральный директор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский.
По его словам, компания поддержала проведение фестиваля IRONSTAR, запустила у себя проект «Цифровая клиника», в рамках которого всем без исключения клиентам ВСК бесплатно предоставлялась плановая психологическая помощь. Тарновский выразил благодарность за то, что подход компании оценили профессионалы.