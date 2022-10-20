ESG-рейтинг: Страховой Дом ВСК вошел в группу с высоким уровнем ESG-индекса

По его словам, компания поддержала проведение фестиваля IRONSTAR, запустила у себя проект «Цифровая клиника», в рамках которого всем без исключения клиентам ВСК бесплатно предоставлялась плановая психологическая помощь. Тарновский выразил благодарность за то, что подход компании оценили профессионалы.