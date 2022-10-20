Депутаты Курултая Башкирии приняли закон о запрете на продажу алкоголя в праздники

В Башкирии принят был закон, вносящий изменения в положение о запрете розничной продажи алкогольной продукции в связи с проведением праздничных мероприятий, в частности речь идет о продаже алкоголя в День молодежи. Об этом сообщат пресс-служба Курултая республики.
По словам председателя Курултая Константина Толкачева, ранее ограничение на реализацию алкоголя действовало непосредственно в день праздника — 27 июля. Однако в случае, если праздник выпадал на будние дни, то праздничные мероприятия переносились на ближайшие выходные. Таким образом, запрет попросту не выполнял своих функций.
По решению депутатов Курултая, запрет на продажу спиртного будет распространяться и на день, избранный для проведения народных гуляний. Впоследствии закон будет направлен на подпись Радию Хабирову, в силу же он вступит спустя десять дней с момента его официального опубликования.
Отметим, что в республике продажа алкоголя запрещена также в День знаний, в дни празднования «Последних звонков», а также при праздновании «Сабантуев». Данное ограничение касается только розничной продажи спиртного, в заведениях общепита ограничение на реализацию алкоголя в эти дни не действует.