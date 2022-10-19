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Житель Башкирии ушел в лес за дровами и пропал

19 октября 06:23
Фото: 1MI
На поиски мужчины были отправлены спасатели поисково-спасательного отряда, сообщают в пресс-службе Госкомитета по ЧС.

Житель деревни Кирдасово Абзелиловского района ушел в лес за дровами и пропал. Как сообщают в пресс-службе Госкомитета по ЧС Башкирии, на поиски мужчины были отправлен отряд.

Известно, что мужчина несколько раз звонил, однако связь была прерывистой и непостоянной. Обнаружили мужчину только глубокой ночью в 15 километрах от села Ахметово благодаря светящемуся фонарику на телефоне.

Так, на самочувствие мужчина не жаловался, а также отказался от медпомощи.

В Госкомитете тем временем напоминают, что при походе в лес при себе необходимо иметь заряженный телефон, компас, спички, фонарик, нож, запас воды и еды.

#Новости#1#Элина Сайфранова#Общество
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