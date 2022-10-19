Житель Башкирии ушел в лес за дровами и пропал

Житель деревни Кирдасово Абзелиловского района ушел в лес за дровами и пропал. Как сообщают в пресс-службе Госкомитета по ЧС Башкирии, на поиски мужчины были отправлен отряд.
Известно, что мужчина несколько раз звонил, однако связь была прерывистой и непостоянной. Обнаружили мужчину только глубокой ночью в 15 километрах от села Ахметово благодаря светящемуся фонарику на телефоне.
Так, на самочувствие мужчина не жаловался, а также отказался от медпомощи.
В Госкомитете тем временем напоминают, что при походе в лес при себе необходимо иметь заряженный телефон, компас, спички, фонарик, нож, запас воды и еды.