Военком Блажевич о частичной мобилизации в Башкирии: главное

Военный комиссар республики Михаил Блажевич в ходе интервью на радиостанции «BusinessFM» рассказал о ходе частичной мобилизации в Башкирии.
Как сообщил Блажевич, частичная мобилизация в республике завершится до 28 октября, отметив при этом, что, таким образом, мобилизационные мероприятия в Башкирии завершатся несколько раньше, чем окончание частичной мобилизации в целом по стране.
— Мобилизация у нас продолжается, всё идет планово. У всех регионов сроки распределены — кто-то раньше, кто-то позже, и никаких предпосылок к срыву нет. Мы завершим в установленные сроки, до 28 октября, несколько раньше, чем окончание общей мобилизации, — заявил Блажевич.
При этом Блажевич отметил, что перевыполнение плана в данном случае технически невозможно, обосновав это тем, что количество мобилизованных четко установлено для каждого из штатов, из которых, в свою очередь, формируются воинские части.
— Если набрать сверх плана, этих людей нельзя будет ни переодеть, ни накормить, ни выплатить зарплату, — рассказал Михаил Блажевич.
Военком также прокомментировал ситуацию с обращениями граждан о случаях, когда мобилизационные мероприятия проводились с нарушениями. По мнению Блажевича, количество подобных обращений в настоящий момент сократилось благодаря поддержке Главы республики и глав администраций, взаимодействию всех структур.
— Да, не обошлось без нюансов и отстраивать систему приходилось на ходу, в том числе корректировать нормативно-правовую базу и возвращать уже мобилизованных домой. Но мы делаем все, чтобы выровнять ситуацию и больше не допускать таких моментов, — отметил военком.
Отдельно Блажевич рассказал о нарушениях и ошибках по ходу частичной мобилизации в Башкирии.
— Конечно, были у нас некоторые нюансы при мобилизации. Например, некоторые нормативные правовые акты вступали в силу уже спустя какое-то время после начала, и люди, которые имели право на отсрочку, уже находились в войсках. Были случаи, например, по студентам. Указ вышел немного позже, но его действие вступало в силу задним числом 21 сентября. Естественно, тех, кого отправили до этого указа, вернули домой. Без таких нюансов быть не может, к сожалению. Пытаемся сделать так, чтобы выровнять ситуацию и больше не допускать подобного, — признался Блажевич.