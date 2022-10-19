Военком Блажевич о частичной мобилизации в Башкирии: главное

— Конечно, были у нас некоторые нюансы при мобилизации. Например, некоторые нормативные правовые акты вступали в силу уже спустя какое-то время после начала, и люди, которые имели право на отсрочку, уже находились в войсках. Были случаи, например, по студентам. Указ вышел немного позже, но его действие вступало в силу задним числом 21 сентября. Естественно, тех, кого отправили до этого указа, вернули домой. Без таких нюансов быть не может, к сожалению. Пытаемся сделать так, чтобы выровнять ситуацию и больше не допускать подобного, — признался Блажевич.