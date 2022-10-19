Валерий Ободзинский — несоветский певец советской эстрады

Он вспоминает один случай во время гастролей Ободзинского в Тольятти. Тогда директор завода АвтоВАЗ провел музыкантов по цехам и предложил выбрать и купить прямо с конвейера любой из автомобилей «Жигули». По словам Волошина, все музыканты, которым тогда было в среднем по 25 лет, лишь недоуменно пожали плечами. Мол, что во время гастролей с этой машиной делать. А вот Ободзинский и администратор группы Павел Шахнарович от предложения не отказались. «Они были немного старше нас. Естественно в те годы мы этой разницы не различали. Что такое 5-6 лет. Но все же, жизненный опыт и здоровый прагматизм у них присутствовал», — вспоминает саксофонист.