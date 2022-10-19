В новых регионах РФ требуются педагоги, медики и продавцы

Вакансии были опубликованы с 7 по 14 октября. Чаще всего ищут инженеров, учителей, медперсонал и продавцов. По некоторым специальностям предлагается до 160 000 рублей и бесплатное жильё, пишет газета “Известия”.
В редакции сообщают, что вакансий на самом деле больше. Практика показывает, что по целому ряду запросов ищут не одного человека, а нескольких. Это особенно актуально для рабочих специальностей.
Объявлений по поиску рабочего персонала и в сфере продаж более 500, вакансий для административной работы и секретариата более 400, медицины, фармацевтики, ветеринарии более 300, строительства, проектирования, недвижимости более 200.
Примечательно, что самые низкие зарплаты указаны в вакансиях педагогов (3000-8000 рублей), психологов (до 10 000). Уборщикам, грузчикам и почтальонам также предлагают до 10 000 рублей. Напомним, в Российской Федерации минимальный размер оплаты труда – 15 297 рублей.
В Центре занятости населения Новых территорий сказали, что скорее всего в вакансиях ошибка, потому что цифры слишком низкие, однако не назвали актуальные зарплаты.
Больше всего предлагают стоматологам (от 160 000 рублей), главным механикам (от 150 000), комплектовщикам (от 120 000), электрогазосварщикам (от 111 000), менеджеров по продажам (от 50 000).
Сотрудники горячей линии подтвердили, что всех оформляют официально. В ряде объявлений указано, что для трудоустройства обязателен паспорт гражданина РФ или присоединенных территорий.
Открытие вакансий в новых регионах России – это позитивное явление, считает директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Однако в России очень слабая мобильность трудовых ресурсов, то есть обычно люди дальше 100–150 км от своего дома не уезжают, добавил он. И, как правило, переезжают люди, у которых нет семей, особенно если им предлагают высокую зарплату.