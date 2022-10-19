В новых регионах РФ требуются педагоги, медики и продавцы

Открытие вакансий в новых регионах России – это позитивное явление, считает директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Однако в России очень слабая мобильность трудовых ресурсов, то есть обычно люди дальше 100–150 км от своего дома не уезжают, добавил он. И, как правило, переезжают люди, у которых нет семей, особенно если им предлагают высокую зарплату.