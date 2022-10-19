В ИРИ назвали основные достижения Республики Коми за 20 лет

Социологи, корреспонденты и эксперты проводят опрос среди представителей российской молодежи в возрасте от 18 до 35 лет, пишут newstracker.ru.
Участники исследования должны обозначить 15 самых главных для нашей страны событий последнего двадцатилетия, а также 5 достижений своего региона. Сегодня в центре внимания – Республика Коми. Этот северный край славится своим суровым климатом, уникальной природой и многочисленными памятниками культуры. Из таежной и болотистой территории это место превратилось в современный регион с хорошо развитой инфраструктурой и большим туристическим потенциалом. За последнее двадцатилетие здесь произошло много положительных изменений.
В 2020 году в микрорайоне Орбита в Сыктывкаре открыли новое здание гимназии имени А.С. Пушкина, рассчитанное на 1200 учащихся. Старое здание закрыли в связи с требованиями техбезопасности в 2019 году. Занятия временно проходили в помещениях Сыктывкарского торгово-экономического колледжа.
В качестве еще одного важного достижения жители региона отметили улучшение объездной дороги в Сыктывкаре. Грунтовая дорога была заасфальтирована, водопроводные трубы заменены. Также были установлены водоотводные канавы и восстановлены смотровые колодцы подземных инженерных сетей. Вдоль трассы установили 121 столб освещения. В благоустройство автомагистрали вложили 191 миллион рублей.
В 2018 году состоялось открытие второй очереди моста через реку Чевъю. Это позволило разгрузить основные трассы Сыктывкара. Благодаря появившемуся мосту от Эжвинского района до региональной столицы теперь можно добраться гораздо быстрее. Строительство первых двух очередей обошлось примерно в 300 миллионов рублей. Средства на эти цели были выделены из регионального бюджета.
В число значимых для местной молодежи событий вошло и открытие в Сыктывкаре современного плавательного бассейна «Орбита». Здесь учатся плавать дети до 12 лет. Для взрослых в здании построили 50-метровый бассейн с 10 дорожками. Плавательный комплекс оснащен тренажерами для имитации, установленных в зале сухого плавания. На них занимаются как новички, так и профессиональные пловцы. Трибуны бассейна рассчитаны на 640 человек. Для VI-персон и зрителей с ограниченными двигательными возможностями предусмотрены специальные ложи.
Республиканский стадион Сыктывкара реконструировали: здесь появилась еще одна трибуна, были уложены беговые дорожки и искусственное покрытие, установлены осветительные мачты, табло и звуковое оборудования. У стадиона также появилось ограждение. В реконструкцию было вложено 3 миллиарда рублей.