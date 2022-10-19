В ИРИ назвали основные достижения Республики Коми за 20 лет

В число значимых для местной молодежи событий вошло и открытие в Сыктывкаре современного плавательного бассейна «Орбита». Здесь учатся плавать дети до 12 лет. Для взрослых в здании построили 50-метровый бассейн с 10 дорожками. Плавательный комплекс оснащен тренажерами для имитации, установленных в зале сухого плавания. На них занимаются как новички, так и профессиональные пловцы. Трибуны бассейна рассчитаны на 640 человек. Для VI-персон и зрителей с ограниченными двигательными возможностями предусмотрены специальные ложи.