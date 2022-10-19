В ходе спецоперации на Украине погиб 38-летний уроженец Башкирии Александр Щеколдин

С ходе специальной военной операции на Украине погиб уроженец Дуванского района республики Александр Щеколдин. Об этом сообщил глава администрации района Фаиль Мухамадеев.
По словам Мухамадеева, Александр Щеколдин погиб в возрасте 38 лет в должности наводчика оператора танкового взвода.
— Свою жизнь он посвятил беззаветномy служению Родине и дo последнего дня остался верен воинской присяге. Александр Щеколдин был и останется гордостью Дуванского района, Республики Башкортостан, нашей страны, настоящим воином, который отдал жизнь, исполняя свой служебный долг, — пишет Фаиль Мухамадеев в своих соцсетях.