В ходе спецоперации на Украине погиб 38-летний уроженец Башкирии Александр Щеколдин

— Свою жизнь он посвятил беззаветномy служению Родине и дo последнего дня остался верен воинской присяге. Александр Щеколдин был и останется гордостью Дуванского района, Республики Башкортостан, нашей страны, настоящим воином, который отдал жизнь, исполняя свой служебный долг, — пишет Фаиль Мухамадеев в своих соцсетях.