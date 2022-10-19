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В ходе спецоперации на Украине погиб 38-летний уроженец Башкирии Александр Щеколдин

19 октября 11:57
Фото: vk.com // Администрация Дуванского района
О гибели военнослужащего сообщил в соцсетях глава администрации Дуванского района Фаиль Мухамадеев

С ходе специальной военной операции на Украине погиб уроженец Дуванского района республики Александр Щеколдин. Об этом сообщил глава администрации района Фаиль Мухамадеев.

По словам Мухамадеева, Александр Щеколдин погиб в возрасте 38 лет в должности наводчика оператора танкового взвода.

— Свою жизнь он посвятил беззаветномy служению Родине и дo последнего дня остался верен воинской присяге. Александр Щеколдин был и останется гордостью Дуванского района, Республики Башкортостан, нашей страны, настоящим воином, который отдал жизнь, исполняя свой служебный долг, — пишет Фаиль Мухамадеев в своих соцсетях.

#Новости#1#Азамат Нухов#Политика
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