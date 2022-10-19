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В Башкирии за 2,4 млн рублей отремонтируют помещения в Центре управления регионом

19 октября 06:19
Фото: Сайт главы Башкирии
За счет бюджета планируется обновить отделку в четырех кабинетах на минус первом этаже временного сооружения (ЦУРа), информация об этом размещена на портале гозакупок.

Заказчиком работ выступает ГКУ Хозяйственное управление РБ (обслуживает нужды высших чиновников республики). Ремонт выполнит уфимская компания «Альбит».

Подрядчик должен будет зашпатлевать стены в кабинетах и коридоре, установить навесной потолок, застелить полы и уложить напольное покрытие. Стены кабинетов должны быть окрашены, в коридоре — облицованы белой керамической плиткой и керамогранитом из коллекции «Calce Laminam». Также необходимо демонтировать старые двери, заменив их на новые.

Завершить работы нужно до конца текущего года.

Центр управления республикой начали строить в октябре 2020 года. Полностью ввести его в эксплуатацию первоначально планировали к началу 2021 года, однако этого не произошло. 21 мая 2021 года Радий Хабиров провел техническое совещание в ЦУРе. Сотрудники Центра заняли новое здание летом прошлого года.

#Новости#2#Наталья Балыкова#Политика
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