В Башкирии за 2,4 млн рублей отремонтируют помещения в Центре управления регионом

Центр управления республикой начали строить в октябре 2020 года. Полностью ввести его в эксплуатацию первоначально планировали к началу 2021 года, однако этого не произошло. 21 мая 2021 года Радий Хабиров провел техническое совещание в ЦУРе. Сотрудники Центра заняли новое здание летом прошлого года.