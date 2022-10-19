В Башкирии за 2,4 млн рублей отремонтируют помещения в Центре управления регионом

Заказчиком работ выступает ГКУ Хозяйственное управление РБ (обслуживает нужды высших чиновников республики). Ремонт выполнит уфимская компания «Альбит».
Подрядчик должен будет зашпатлевать стены в кабинетах и коридоре, установить навесной потолок, застелить полы и уложить напольное покрытие. Стены кабинетов должны быть окрашены, в коридоре — облицованы белой керамической плиткой и керамогранитом из коллекции «Calce Laminam». Также необходимо демонтировать старые двери, заменив их на новые.
Завершить работы нужно до конца текущего года.
Центр управления республикой начали строить в октябре 2020 года. Полностью ввести его в эксплуатацию первоначально планировали к началу 2021 года, однако этого не произошло. 21 мая 2021 года Радий Хабиров провел техническое совещание в ЦУРе. Сотрудники Центра заняли новое здание летом прошлого года.