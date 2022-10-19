В Башкирии в страшном ДТП погибли два человека, еще четверо пострадали

Известно, что погиб водитель отечественного автомобиля и его 20-летняя пассажирка. В больницу № 13 в Уфе были госпитализированы водитель Hyundai и ее 55-летняя пассажирка. Кроме того, медицинская помощь потребовалась еще двум пассажирам «Лады».