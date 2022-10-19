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В Башкирии в страшном ДТП погибли два человека, еще четверо пострадали

19 октября 05:05
Фото: МЧС Башкирии
Трагедия произошла в ночь на 19 октября в Иглинском районе.

В ночь на 19 октября в Иглинском районе Башкирии произошло страшное ДТП с двумя погибшими. По информации главы ГИБДД Башкирии, авария произошла на 1502 километре трасс М-5, столкнулись два автомобиля — «ВАЗ-2112» и Hyundai Creta.

Известно, что погиб водитель отечественного автомобиля и его 20-летняя пассажирка. В больницу № 13 в Уфе были госпитализированы водитель Hyundai и ее 55-летняя пассажирка. Кроме того, медицинская помощь потребовалась еще двум пассажирам «Лады».

Отмечается, погибший водитель не имел водительских прав. На данный момент проводится разбирательство.

#Новости#1#Элина Сайфранова#Происшествия
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